Árbitros boicotam primeira ação da época e exigem pedido de desculpa a Pedro Proença. Supertaça em risco?

Os árbitros do futebol profissional decidiram não iniciar, esta sexta-feira, os trabalhos da temporada 2026/27 e exigem um pedido de desculpa a Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que fez duras críticas à arbitragem portuguesa. "Os árbitros do futebol profissional informam que decidiram não iniciar a primeira ação de reciclagem e avaliação de arbitragem, por entenderem que, face aos acontecimentos que têm envolvido a arbitragem nacional, não estão reunidas as condições necessárias para o arranque dos trabalhos", informou o grupo de juízes das competições profissionais, numa nota à qual a agência Lusa teve acesso.A recusa acontece dias depois da divulgação de quatro áudios, privados, gravados há dois anos, em reuniões preparatórias da candidatura à Presidência da FPF, em que Pedro Proença diz que a maioria dos árbitros "são fracos". Na sequência da divulgação desses áudios e do silêncio do presidente da federação, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) pediu que o líder federativo se explicasse. Mas este optou apenas por condenar a divulgação "ilegal e imoral" de conversas "privadas, informais, truncadas, meticulosamente selecionadas, distorcidas, incompletas e descontextualizadas".Por isso, já depois de se recusarem reunir com Pedro Proença, sem existir um pedido de desculpa público, os árbitros passaram à ação e boicotaram o primeiro evento oficial da época.A ação deveria ter começado esta sexta-feira, dia 31 de julho, e prolongar-se até domingo, mas, mesmo sendo um encontro de formação obrigatório promovido pelo Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, liderado por Luciano Gonçalves, para testar e atualizar as capacidades físicas, teóricas e técnicas dos árbitros.Resta saber, como vai proceder o presidente da FPF, sabendo que a próxima ação dos árbitros pode passar por um boicote à Supertaça Cândido Oliveira, marcada para sábado, no Estádio Municipal de Coimbra, entre o campeão FC Porto e o vencedor da Taça de Portugal, o Torreense, e com arbitragem de André Narciso.O DN contactou o presidente da APAF, mas ainda não obteve resposta.."Árbitros fracos" e as idas à PJ por causa do Benfica. Os áudios que colocam Pedro Proença em causa