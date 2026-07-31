Proença renova "máxima confiança" na arbitragem mas ignora exigência de desculpas dos árbitros

A um dia do pontapé de saída oficial da temporada 2026/27, marcado pela disputa da Supertaça Cândido de Oliveira entre o FC Porto e o Torreense, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, divulgou esta sexta-feira (31 de julho) uma mensagem institucional de boas-vindas na qual reitera a "máxima confiança" nos árbitros portugueses. Mas o dirigente federativo evitou fazer qualquer pedido de desculpas, a exigência central apresentada pelos juízes do futebol profissional para levantarem o boicote à primeira Ação de Reciclagem e Avaliação da época..Árbitros boicotam treinos e não abdicam de pedido de desculpa de Pedro Proença. Supertaça em risco. A posição do líder federativo surge na sequência de um ambiente de forte tensão entre a estrutura arbitral e a direção do órgão máximo do futebol nacional. Horas antes, os árbitros do quadro profissional recusaram-se a iniciar os trabalhos da ação de formação obrigatória em Tomar, promovida pelo Conselho de Arbitragem (CA), liderado por Luciano Gonçalves. Os juízes protestam contra a divulgação recente de gravações de áudio relativas a reuniões privadas de há dois anos, no âmbito da candidatura de Pedro Proença à FPF, nas quais este apelidava a maioria dos árbitros de "fracos".Apesar da reunião de emergência em Tomar e do pedido expresso da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), os árbitros mantiveram a recusa em reunir-se com Pedro Proença ou retomar as atividades sem que houvesse uma retratação formal.No entanto, a nota oficial divulgada por Pedro Proença passa ao lado do contencioso e aposta num tom de aparente normalidade e exortação ao diálogo, afirmando que a época deve ser "marcada pelo respeito". Na mensagem, o dirigente dirige-se expressamente a «Jogadores, Treinadores, Árbitros, Dirigentes!» e apela a que, «todos juntos, e imbuídos de um espírito verdadeiramente construtivo», sejam capazes de realizar uma temporada que orgulhe os adeptos."O Presidente da Federação Portuguesa reitera a máxima confiança nos árbitros, assistentes e VAR portugueses, que hoje iniciam a primeira Ação de Reciclagem e Avaliação da época 2026/2027. A qualidade dos árbitros, e da arbitragem portuguesa, é inquestionável, é cada vez mais reconhecida pelas mais elevadas instâncias internacionais – como se viu com a recente prestação de João Pinheiro e restante equipa no Campeonato do Mundo – e merece todo o nosso orgulho", escreveu o presidente da FPF.Pedro Proença enalteceu ainda o "talento, dedicação e profissionalismo" da classe e manifestou convicção de que o desenvolvimento do "Plano Nacional de Arbitragem" garantirá novos sucessos no futuro. No entanto, ao tratar a Ação de Reciclagem em Tomar como um facto consumado — precisamente no mesmo dia em que os árbitros formalizaram a recusa em participar —, Proença remeteu para o silêncio as críticas por si proferidas no passado, mantendo-se sem responder diretamente ao exigido pedido de desculpas.Sem a realização dos testes teóricos e físicos previstos na reciclagem obrigatória, os árbitros ficam impedidos regulamentarmente de orientar partidas das competições profissionais (I e II Liga). Subsiste agora a dúvida quanto ao impacto imediato no jogo da Supertaça, agendado para este sábado em Coimbra, estando em aberto se a equipa de arbitragem liderada por André Narciso aceitará subir ao relvado perante a ausência do pedido de desculpas exigido.."Árbitros fracos" e as idas à PJ por causa do Benfica. Os áudios que colocam Pedro Proença em causa