Mundial2026: 'Bis' de Haaland no triunfo da Noruega sobre o Iraque

A Noruega, de regresso a uma fase final 28 anos depois, estreou-se terça-feira a vencer no Mundial de futebol de 2026, ao bater o Iraque por 4-1, com um ‘bis’ de Erling Haaland, em encontro do Grupo I.Em Foxborogh, o avançado do Manchester City marcou os dois primeiros golos dos nórdicos, aos 29 e 43 minutos, Leo Ostigard o terceiro, aos 76, e Aymen Hussein o quarto, aos 90+6, na própria baliza, depois de ter marcado na baliza ‘certa’, aos 39.No Grupo I, os noruegueses seguem na primeira posição, com os mesmos três pontos da França, mas melhor diferença de golos, já que os gauleses venceram por 3-1 o Senegal, a zero, como os iraquianos, que sofreram o quarto desaire em quatro jogos em Mundiais, depois dos três, todos tangenciais, de 1986..Haaland é o combustível da máquina trituradora norueguesa