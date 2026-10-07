Messi escreve mensagem após a despedida da seleção e Ronaldo responde: "Uma história que ficará para sempre"

No texto, Messi deixou vários agradecimentos e não esqueceu o malogrado Diego Armando Maradona, que foi seu selecionador e um grande apoiante.

Eis a mensagem na íntegra:

"Ontem foi o meu último jogo e já sinto saudades de vestir a camisola albiceleste. Sei que estou a tomar a decisão certa. Foi um caminho incrível, cheio de alegrias e também de algumas tristezas, mas tenho a certeza de que cada passo que dei valeu a pena.

E ficaram muitas coisas por dizer. É-me impossível exprimir tudo o que sinto em algumas palavras ou numa publicação. Esta viagem teria sido impossível sem a minha família, que esteve sempre ao meu lado e me apoiou, sobretudo nos momentos difíceis, quando mais precisei.

Os meus amigos também foram imprescindíveis, assim como todos os companheiros e treinadores que tive, juntamente com as respetivas equipas técnicas. Não quero esquecer-me do Diego, que colocou o nosso país no lugar que merecia e que, como digo sempre, sei que nos ajudou por estar aqui connosco e também do céu, em cada passo que demos.

Obrigado aos clubes onde joguei, por respeitarem sempre os meus sentimentos e me permitirem dedicar-me ao meu país quando chegava a altura de vestir a camisola da Seleção. E, claro, obrigado a Deus: sem a sua orientação e a sua vontade, nem sequer estaríamos a sonhar ter chegado até aqui.

Sou um homem grato. Gosto muito de vocês, vou sentir muito a vossa falta e agradecer-vos-ei sempre por terem estado ao nosso lado, ao meu lado."