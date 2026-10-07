Messi na despedida da seleção argentina: "É o dia mais triste da minha carreira"

“No último Mundial, vivi coisas demasiado intensas. Tínhamos um sonho, meu e de todos, que era voltar a ser campeões do mundo. Ficámos muito perto. Não aconteceu nada de estranho, como se costuma dizer”, apontou. “A partida contra a Inglaterra exigiu muito de todos nós, tanto a nível físico como emocional. Foi um desgaste enorme”, destacou sobre o duelo da meia final do Mundial.

“Quero agradecer a este grupo que me fez campeão do mundo, da Finalíssima e das Copas América. Tudo o que disputámos. Foi um orgulho enorme partilhar o campo com eles. Entrávamos para competir de igual para igual com qualquer um, porque sabia que havia guerreiros que davam a vida em campo. Estou certamente a esquecer-me de muitas coisas que queria dizer, mas é um momento muito difícil”, afirmou.

Messi agradeceu ainda aos fãs. “Estou a falar mais do que nunca e não quero ir embora daqui. Amo-vos e vou ter saudades. Tenho orgulho em ser argentino. Muito obrigado. Amo-vos”, concluiu.