Liga 'espalha' relva pelo país

"Em nome do futebol, vamos todos a jogo". Este é o mote da campanha de comunicação da Liga Portugal Betclic para a temporada futebolística 2026/27, cuja primeira jornada se realiza no próximo fim de semana (o primeiro jogo é na sexta-feira, dia 7, entre o Estoril e o Famalicão).Esta campanha é protagonizada pela humorista Luana do Bem e no filme de lançamento a protagonista viaja pelo País colocando relva em campos, estradas, mercados, fábricas e casas.Desenvolvida pela Dentsu Creative, a campanha dá continuidade ao território “Em Nome do Futebol”, trabalhado nas últimas épocas, mas introduz uma nova ambição: levar o futebol para lá do estádio, segundo frisa a Betclic em comunicado. .De acordo com o documento a campanha foi pensada para durar toda a temporada. Ao longo da época terá diferentes declinações e conteúdos associados aos principais momentos da competição, garantindo continuidade criativa e uma narrativa consistente junto dos adeptos.Citada no comunicado, Luana do Bem refere que “o futebol tem uma linguagem muito própria, cheia de expressões, emoções e momentos que fazem parte da vida de todos nós. O desafio foi entrar nesse universo com humor, sem perder o respeito pelo jogo e pelos adeptos. Esta campanha tem precisamente essa energia: é divertida, próxima e feita para lembrar que, em nome do futebol, há sempre lugar para todos”.Para Tiago Simões, country manager da Betclic Portugal, esta campanha representa uma "nova etapa na forma como queremos comunicar a Liga Portugal". Já o presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, considera que esta campanha "traduz bem aquilo que queremos para a Liga Portugal Betclic: uma competição cada vez mais próxima dos adeptos, mais relevante na cultura desportiva nacional e capaz de envolver todos os que vivem o futebol com paixão”. .FC Porto recebe Alverca, Sporting visita Reboleira e Benfica apadrinha Académico na 1.ª jornada da I Liga