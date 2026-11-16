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Jorge Jesus.HUGO DELGADO / EPA
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Jorge Jesus: "É normal que jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo e Vitinha não fiquem felizes quando não jogam tanto"

Técnico da Seleção explicou dispensa de Bernardo Silva com um problema muscular sentido pelo médio do Real Madrid. Sobre a pouca utilização do jogador, disse que tem de pensar no coletivo e não se pode "preocupar com isso". Jesus foi confrontado ainda com as palavras de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo: "Não desestabilizam."
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Bernardo Silva abandonou o estágio devido a desconforto muscular, foi dado como inapto por parte da unidade de performance e clínica da Federação Portuguesa de Futebol, mas o Real Madrid avança que o problema não será grave, prevendo que não ditará mais do que um jogo de ausência. Jorge Jesus, em antevisão ao jogo com o País de Gales, explicou a lesão. "As conversas ficam no grupo. Mas depois do jogo, pediu-me para fazer umas 'aberturas', Fábio Silva também pediu. Foram fazer um treino ligeiro no campo, quando terminou o treino queixou-se ao departamento médico e foi-me dito que havia um desconforto muscular e que seria um risco e falta de tempo para recuperar", explicou o técnico da Seleção.

Confrontado sobre a curta utilização no jogo contra a Dinamarca, Jorge Jesus realça que foi a Madrid ver o médio, que lhe disse que "estava dinâmico, melhor", salientando que "é normal que jogadores como "Bruno Fernandes, Bernardo e Vitinha venham à Seleção e não fiquem felizes quando não jogam tanto." Deixou o aviso, porém. "Não me posso preocupar com isso, devo saber quais os melhores para os jogos. É natural que [Bernardo] pense que possa jogar menos no Real Madrid, mas não posso pensar nisso."

O médico da seleção, José Carlos Noronha, veio depois justificar que "as ressonâncias magnéticas não devem ser feitas nas primeiras horas" e que "perante o tipo de queixa a decisão foi a correta", mesmo que as imagens obtidas em Madrid tenham dito que é "lesão não estrutural".

Quanto a Ronaldo, Dolores Aveiro, mãe do atleta, mencionou ao início desta tarde de segunda-feira, dia 16 de novembro, que o jogador "não foi respeitado, nem sequer pelos colegas", o que reavivou o final de percurso do CR7 na Seleção Nacional.

Jorge Jesus foi confrontado com isso logo no início da conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o País de Gales. "Não desestabiliza, não sei quando vai terminar e eu respondo sempre. Eu percebo perfeitamente as vossas perguntas e as declarações da mãe do Cristiano. Mãe é mãe. Não teve facilidades a criar os seus filhos e foi uma mãe exemplar", começou por dizer. Depois realçou à Imprensa estrangeira, que "Ronaldo pediu" para que fosse para o Al Nassr. "Disse-lhe que o ia ajudar a ser campeão. E fomos. Somos amigos. Ronaldo é uma lenda do futebol português", destacou.

Depois, abordou a equipa a utilizar contra o País de Gales. "Como tenho feito neste percurso nestes cinco jogos, fiz sempre três a quatro alterações porque jogámos de três em três dias. Fiz sempre isso e agora vai ser igual. Dos que jogaram mais tempo, dois ou três vão sair. Há uns jogadores que ainda não recuperaram. Vou fazer essa gestão física e não só. Temos quatro jogadores em perigo de levar amarelo que podem não estar nos quartos de final", realçando que "não há estreias à vista no onze."

Jorge Jesus admitiu que "gostava que alguns jogadores tivessem ficado suspensos", lembrando que "há muitos em risco de castigo." "Há vontade que o jogo chegue rápido, foi uma derrota mais pesada e a ideia é inverter essa situação", disse o técnico, lamentando que se "ignore o que já foi feito", lembrando que "Portugal está apurado, pode ser primeiro e que pode chegar aos 15 pontos, o que só outros dois conseguiram."

Quanto à derrota por 4-1 com a Dinamarca, em Braga, reconhece: "Fizemos um mau jogo, mas perdemos com uma boa equipa. Não conseguimos parar a Dinamarca. Foi um pressing que nos surpreendeu, quando não temos a bola não nos sentimos bem e sofemos dois golos de bola parada e outros dois golos de começo de bola parada. Não cometemos muitos erros, mas eles tiveram muito mérito. Ainda assim, vimos muitas coisas a melhorar."

Para a esquerda, reconheceu "o alívio por ter mais uma opção, no caso João Cancelo, vincando que é, "ofensivamente, um dos melhores do mundo." Deixou claro que Cancelo e Dalot são as opções, apesar de Nazinho, do Mónaco, estar convocado.

Rúben Neves: "Não somos os piores porque perdemos este jogo"

Rúben Neves foi o jogador escolhido para representar o plantel na conferência de Imprensa de antevisão do jogo com o País de Gales. Disse ser "obrigatório melhorar todos os aspetos do jogo". Viu um "jogo atípico", mas acredita já terem sido "detetados os erros do jogo com a Dinamarca."

Jorge Jesus apontou que dois jogadores denotaram falta de ritmo. Neves admitiu a paragem de duas semanas na Arábia Saudita. "Tenho uma relação muito boa com o míster, de ano e meio. Falei com ele. Pode ter-se notado, não senti a falta de ritmo, senti que fiz um jogo na média que costumo fazer", destacou. Garantiu que "a situação de Ronaldo não vai afetar" e que "isto só vai acabar quando pararem as entrevistas e as perguntas sobre isso." "Somos gratos ao Cristiano, mas agora somos nós a dar a cara nas vitórias e derrotas. Não somos os piores porque perdemos este jogo. Ruído não nos afeta, esperamos que vá acalmando ao longo do tempo", realçou de forma tranquila.

O médio a jogar no campeonato saudita vincou que "existem muitos líderes" na equipa e que desde que joga na Seleção "viu sempre harmonia no plantel."

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