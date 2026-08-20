João Cancelo oficializado como reforço do FC Barcelona até 2029
O futebolista internacional português João Cancelo é reforço em definitivo do FC Barcelona, com um contrato de três épocas, até 2029, informaram esta quinta-feira, 20 de agosto, os bicampeões espanhóis.
“João Cancelo e o FC Barcelona chegaram a um acordo para a incorporação do futebolista português. O lateral chega livre e assina como culer até 30 de junho de 2029”, referiu o clube na sua página oficial.
O internacional luso passa agora a ter um vínculo definitivo ao Barça, depois de dois empréstimos, primeiro em 2023/24, cedido pelo Manchester City, e, depois, na última época, emprestado a partir de janeiro pelos sauditas do Al-Hilal.
Cancelo marcou esta quinta-feira presença nas instalações do FC Barcelona para assinar contrato, numa cerimónia com o presidente do clube espanhol, Joan Laporta, o vice-presidente Rafa Yuste e o diretor desportivo, o português Deco.
Na quarta-feira, o lateral esteve presente no troféu Joan Gamper, no último jogo da pré-época, que o Barcelona conquistou diante dos egípcios do Al-Ahly (2-1), mas não foi apresentado, por faltar a formalização do contrato.
Na última época, sob as ordens de Hansi Flick, o lateral esteve em 23 jogos do Barça, com dois golos marcados e três assistências, enquanto no primeiro empréstimo, por uma época completa, disputou 42 jogos, com quatro marcados e cinco assistências.
O lateral, de 32 anos e formado no Benfica, já foi campeão em Portugal, pelos ‘encarnados’ (com apenas dois jogos em 2013/14), em Inglaterra (Manchester City), em Itália (Juventus), na Alemanha (Bayern Munique) e em Espanha (FC Barcelona).
Na carreira, Cancelo conta também com uma Liga dos Campeões, com o Manchester City, e duas Ligas da Nações, com Portugal.
O defesa é o quinto reforço do FC Barcelona para a época 2026/27, juntando-se aos avançados Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Jesse Bisiwu e ao médio Rodri, seu antigo companheiro no City e eleito o melhor jogador do Mundial2026, conquistado pela Espanha.