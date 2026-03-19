Investidores fogem dos minérios face à guerra no Médio Oriente. Ouro cai quase 4%

A guerra no Médio Oriente continua a provocar disrupções nos mercados financeiros. Ouro e prata protagonizam, neste contexto, quedas significativas durante a manhã desta quinta-feira, 19 de março.Os contratos futuros de ouro estão a cair 3,88%, até aos 4.706,24 dólares por onça, às 9h43. Em causa estão mínimos do início de fevereiro, quando o anúncio de Kevin Warsh como próximo presidente da Fed provocou uma queda acentuada.Em simultâneo, a prata recua 7,99% para 4.706,24 dólares, o que significa que está em mínimos do dia 1 de janeiro.Para estas mexidas contribui a depreciação do dólar, já que um euro vale agora 1,1479 dólares, mais 0,24% do que no início da sessão.A guerra no Médio Oriente já dura há quase três semanas e está a provocar fortes movimentações nos mercados, fruto de especulação dos investidores face aos próximos episódios. .Qatar e Emirados condenam ataque israelita a refinaria de gás do Irão