Kevin Warsh, nomeado por Donald Trump para suceder a Jerome Powell na presidência da Reserva Federal, a partir de maio de 2026.Foto: WILL OLIVER / EPA
Economia

Kevin Warsh, próximo líder da Fed, quer agradar a Trump no corte de juros, mas está isolado

Formado por Stanford e Harvard, foi governador da Reserva Federal para o G20. Era "falcão", mas agora já não. É casado com Jane Lauder, filha do dono da Estée Lauder, amigo de longa data de Trump.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Donald Trump
taxas de juro
edição impressa
reserva federal
Política monetária
FED
bancos centrais
jerome powell
Kevin Warsh

