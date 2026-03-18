Um soldado israelita documenta os estragos de um míssil iraniano que matou um casal em Ramat Gan, a leste de Telavive.
Um soldado israelita documenta os estragos de um míssil iraniano que matou um casal em Ramat Gan, a leste de Telavive.EPA / ABIR SULTAN
Internacional

Qatar e Emirados condenam ataque israelita a refinaria de gás do Irão

No mesmo dia em que anunciou a morte do ministro iraniano dos Serviços de Informações, Israel aumentou a parada ao bombardear instalações de gás natural. Irão ripostou contra infraestrutura catariana.
César Avó
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