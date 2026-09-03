Echeverri é reforço do Benfica por empréstimo do Manchester City e Tomás Araújo renova até 2031
O médio ofensivo Claudio Echeverri é reforço do Benfica, com o argentino a chegar por empréstimo dos ingleses do Manchester City, anunciou esta quarta-feira, 2 de setembro, o clube da I Liga portuguesa de futebol.
"O médio ofensivo argentino chega por empréstimo do Manchester City até ao final da temporada 2026/27, com o acordo a prever uma opção de compra", lê-se no sítio oficial do Benfica na Internet.
Echeverri, de 20 anos, foi contratado pela formação inglesa em janeiro de 2024, mas ficou por empréstimo no River Plate, clube no qual se destacou, até janeiro do ano seguinte, altura em que ingressou no City, mas foi pouco utilizado até ao final da época.
Na época passada, o médio acabou por ser emprestado, primeiro aos alemães do Bayer Leverkusen e depois aos espanhóis do Girona.
Sem espaço na formação comandada esta temporada por Enzo Maresca, o argentino é o oitavo reforço da formação orientada por Marco Silva, depois das contratações de Clément Lenglet, Gabriel Índio, Jakub Kaminski, Jhon Durán, Alessandro Circati, João Palhinha e Souffian El Karouani.
Entretanto, o defesa central internacional português e vice-capitão Tomás Araújo renovou contrato com o Benfica até junho de 2031, acrescentando dois anos ao anterior vínculo, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga de futebol.
“O Benfica prolongou o contrato de Tomás Araújo. O defesa central, formado no clube, fica ligado às águias até 2031”, lê-se numa nota divulgada no sítio oficial dos encarnados na Internet.
Tomás Araújo, de 24 anos, integra a hierarquia de capitães do Benfica, no qual completou a formação e se estreou como sénior, contabilizando quatro golos e sete assistências em 113 jogos pela equipa principal desde 2021/22.