El Karouani é reforço do Benfica até ao final da época
O Benfica oficializou esta terça-feira a contratação de Souffian El Karouani. O defesa-esquerdo internacional por Marrocos chega à Luz por empréstimo do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, e vai representar os encarnados até ao final da temporada 2026/27.
O jogador, de 25 anos, reforça assim as opções de Marco Silva para o lado esquerdo da defesa, depois de ter assinado pelo clube saudita neste verão, na sequência da passagem pelo Utrecht.
Nascido a 19 de outubro de 2000, em 's-Hertogenbosch, nos Países Baixos, El Karouani iniciou a carreira profissional no NEC, clube ao serviço do qual se afirmou no futebol neerlandês. Em 2023 mudou-se para o Utrecht, onde permaneceu durante três temporadas e ganhou maior projeção.
Foi precisamente ao serviço do Utrecht que o lateral chamou a atenção pela capacidade de participar no processo ofensivo, sem deixar de cumprir as funções defensivas. A velocidade, a facilidade em percorrer o corredor esquerdo e a capacidade de criar situações de perigo no último terço são algumas das características do novo jogador do Benfica.
Apesar de ter nascido nos Países Baixos, El Karouani optou por representar Marrocos a nível internacional. Estreou-se pela seleção marroquina em 2021 e acrescenta agora uma nova etapa à carreira com a mudança para a Luz.
O lateral tinha deixado o Utrecht no final da última temporada para rumar ao Al-Qadisiyah, mas a experiência no futebol saudita acabou por ser curta. O Benfica avançou para o empréstimo do jogador e assegurou a sua permanência na Luz até ao final de 2026/27.