Nuno Lobo quer levar à AG do Benfica retirada de confiança a Pedro Proença

Nuno Lobo entregou esta quarta-feira, nos serviços do Benfica, no Estádio da Luz, um requerimento com uma proposta para que os sócios encarnados possam apreciar e votar, numa próxima Assembleia Geral, a retirada da confiança e do apoio a Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O antigo presidente da Associação de Futebol de Lisboa e candidato derrotado por Proença nas eleições para a liderança da FPF entregou o documento em mão, cerca das 15.00 horas, defendendo que os associados do Benfica devem ter a possibilidade de se pronunciar sobre o apoio manifestado pelo clube ao atual líder federativo no último ato eleitoral.

Nuno Lobo sustenta que essa posição do Benfica "não espelha a vontade da grande maioria dos sócios" e pretende, por isso, que os benfiquistas possam manifestar-se "aberta e livremente" sobre a matéria em Assembleia Geral.

A iniciativa surge num momento de particular tensão em torno de Pedro Proença, depois da divulgação de áudios envolvendo o presidente da Federação. É precisamente esse caso que surge entre os argumentos que estão na origem da iniciativa de Nuno Lobo.

A proposta vai, contudo, mais longe do que a retirada de confiança por parte do clube. Nuno Lobo pretende que uma eventual deliberação dos sócios seja extensível às empresas que integram o Grupo Benfica e que a posição seja posteriormente comunicada à UEFA e à FIFA.

O requerimento agora entregue não significa, por si só, que a proposta esteja já incluída na ordem de trabalhos de uma Assembleia Geral. O objetivo de Nuno Lobo é que a matéria seja apreciada e votada pelos associados numa próxima reunião magna dos encarnados.

O Benfica terá de realizar uma Assembleia Geral entre setembro e outubro para apreciação e aprovação das contas, podendo ser essa a oportunidade para os sócios serem chamados a pronunciar-se sobre a proposta agora apresentada, caso esta venha a integrar a respetiva ordem de trabalhos.

Nuno Lobo e Pedro Proença foram adversários nas eleições para a presidência da Federação Portuguesa de Futebol, realizadas em fevereiro de 2025. Proença venceu o sufrágio e sucedeu a Fernando Gomes na liderança federativa.

Desde então, Nuno Lobo tem mantido uma posição crítica em relação à atuação do presidente da FPF. Agora, leva a questão para o interior do Benfica, procurando que sejam os próprios associados encarnados a decidir se o apoio anteriormente manifestado pelo clube a Pedro Proença deve ou não manter-se.