11x11
Confira os resultados da quarta jornada da I Liga
Restam dois jogos, que serão realizados esta segunda-feira.
Estes são os resultados da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.
- Rio Ave – Sporting (0-4)
- Arouca – Marítimo (2-1)
- Alverca - Santa Clara (1-1)
- Académico de Viseu - FC Porto (0-3)
- Nacional - Estrela Amadora (2-3)
- Casa Pia – Moreirense (0-1)
- Famalicão - Gil Vicente (0-0).
Jogos a serem realizados esta segunda-feira:
- Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, às 20:15
- Benfica - Estoril Praia, às 20:15.