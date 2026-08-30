Famalicão e Gil Vicente terminaram a partida sem golos.
Famalicão e Gil Vicente terminaram a partida sem golos.Foto: Mnauel Fernando Araújo / Lusa
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Confira os resultados da quarta jornada da I Liga

Restam dois jogos, que serão realizados esta segunda-feira.
DN/Lusa
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Estes são os resultados da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

- Rio Ave – Sporting (0-4)

- Arouca – Marítimo (2-1)

- Alverca - Santa Clara (1-1)

- Académico de Viseu - FC Porto (0-3)

- Nacional - Estrela Amadora (2-3)

- Casa Pia – Moreirense (0-1)

- Famalicão - Gil Vicente (0-0).

Jogos a serem realizados esta segunda-feira:

- Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, às 20:15

- Benfica - Estoril Praia, às 20:15.

Famalicão e Gil Vicente terminaram a partida sem golos.
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Famalicão e Gil Vicente terminaram a partida sem golos.
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