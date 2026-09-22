Bah jogou e marcou no Dragão, mas foi dispensado da seleção da Dinamarca

Alexander Bah foi dispensado da seleção da Dinamarca devido a uma "recaída" da lesão no ombro direito, assim explicita a federação local. O atleta participou no clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão, voltou após paragem, mas agora não vai alinhar pela seleção depois de ter feito uma série de testes físicos.

Bah, recorde-se, lesionou-se no Marítimo-Benfica a 5 de setembro, foi comunicado um traumatismo no ombro direito, tendo ficado de fora nos três jogos seguintes da equipa de Marco Silva até ao regresso diante do FC Porto.

Assim, falhará o encontro da Dinamarca com Portugal, a 1 de outubro, em Copenhaga a contar para a Liga das Nações. O próximo jogo do Benfica está agendado para 11 de outubro, diante do V. Guimarães no Estádio da Luz. Pelo que o DN pôde saber, não há grande preocupação sobre o estado de Bah para o próximo jogo, atleta que tem tido vários problemas físicos ao longo das temporadas pelos encarnados.

Prestianni, entretanto, estará a ser avaliado na Argentina. O jogador foi convocado à seleção para embates de preparação e terá um problema que o limita no tornozelo, problema físico que obrigou a uma assistência médica no clássico. Falta a comunicação oficial da federação a detalhar o problema e o procedimento futuro.