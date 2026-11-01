Arouca soma terceira vitória consecutiva frente ao Nacional na I Liga

Um autogolo de Matheus Dias aos 64 minutos foi suficiente para o Arouca assegurar a terceira vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, após os triunfos ante Alverca e Estrela da Amadora.

Sem perder desde 13 de setembro, dia em que foi derrotado em casa pelo Santa Clara (2-1) e com um empate registado em Alvalade (2-2) na semana seguinte, o Arouca derrotou hoje o Nacional, subindo assim à condição ao quarto posto da I Liga portuguesa de futebol, com 20 pontos, menos um que Sporting, terceiro.

O Nacional, que na jornada anterior recebera e derrotara o Sporting de Braga (1-0), somou a sétima derrota da temporada e segue no 15.º posto, com sete pontos, os mesmos que Casa Pia e Rio Ave, com menos um jogo.