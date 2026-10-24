Arouca vence em Alverca e sobe ao quinto lugar da I Liga

Um golo de Fukui foi este sábado (24 de outubro) suficiente para o Arouca vencer em casa do Alverca por 1-0, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, resultado que deixa os arouquenses provisoriamente no quinto lugar.

O golo do japonês do Arouca, equipa que somou o segundo triunfo seguido e terceiro jogo consecutivo sem perder para o campeonato, surgiu aos 24 minutos, numa altura em que o Alverca, que viu interrompida uma série de três vitórias seguidas, já jogava com menos uma unidade, depois da expulsão, com cartão vermelho direto, de Baseya, devido a uma entrada dura.

Com esta vitória, a equipa de Arouca sobe ao quinto lugar do campeonato, com 17 pontos, enquanto o Alverca segue no nono posto, com 11.