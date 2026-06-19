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Antigo jogador do Vitória de Setúbal assassinado no Brasil

O antigo avançado tinha 44 anos. Uma segunda pessoa morreu no âmbito da mesma ocorrência.
David Pereira
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O antigo jogador brasileiro Ivan Fiel, conhecido por Brasão, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira, 19 de junho, no bairro Vila Esperança, em Tubarão, no sul de Santa Catarina.

O antigo avançado tinha 44 anos.

O caso está a ser investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o jornal O Liberal, uma segunda pessoa também morreu na mesma ocorrência.

Natural de São Paulo, o atacante iniciou a carreira em 2001 e representou clubes como Athletico Paranaense e Santa Cruz, tendo ainda passado pelo futebol indiano antes de defender as cores do Vitória de Setúbal no primeiro semestre de 2011. Em nove jogos, apontou um golo, à Académica, para a Taça de Portugal.

Após pendurar as botas, em 2022, que tem trabalhado em programas televisivos de estações locais.

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