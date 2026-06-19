Antigo jogador do Vitória de Setúbal assassinado no Brasil

O antigo jogador brasileiro Ivan Fiel, conhecido por Brasão, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira, 19 de junho, no bairro Vila Esperança, em Tubarão, no sul de Santa Catarina.O antigo avançado tinha 44 anos.O caso está a ser investigado pela Polícia Civil. De acordo com o jornal O Liberal, uma segunda pessoa também morreu na mesma ocorrência.Natural de São Paulo, o atacante iniciou a carreira em 2001 e representou clubes como Athletico Paranaense e Santa Cruz, tendo ainda passado pelo futebol indiano antes de defender as cores do Vitória de Setúbal no primeiro semestre de 2011. Em nove jogos, apontou um golo, à Académica, para a Taça de Portugal.Após pendurar as botas, em 2022, que tem trabalhado em programas televisivos de estações locais.