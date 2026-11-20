O parque Eduardo VII vai voltar a transformar-se para receber, pelo 11.º ano, o Wonderland Lisboa, iniciativa que, além de um mercado de Natal, promete experiências para todas as idades. Sob o mote “As Raízes do Natal”, a inauguração acontece já na sexta-feira, dia 27, dois dias antes de se acenderem as luzes de Natal da cidade, e contará com a atuação dos D'ZRT, que criaram e interpretam o hino oficial do evento, pelas 19h00.

Com entrada gratuita, o Wonderland quer reafirmar-se como um ponto de encontro de comunidades e gerações, com um conjunto de atividades sem custos, desde as visitas à Casa do Pai Natal e à pista de gelo ecológica, passando pela programação musical ao vivo. A isso junta-se a roda gigante, e as cadeiras voadoras, além do mercado de Natal, com os sabores da gastronomia tradicional e o artesanato.

O Wonderland terá entre as novidades deste ano a árvore de Natal “concebida como símbolo de encontro entre património, raízes e cultura, e a participação dos artesãos da Santa Casa da Misericórdia, que preparam peças especiais para integrar o recinto”.

Distinguido com o 4.º lugar no ranking Best Christmas Markets in Europe 2026 e, pelo segundo ano consecutivo, com o título Best Sunny Christmas Market, o Wonderland Lisboa recebeu no ano passado mais de 1,2 milhões de visitantes.