O parque natalício Perlim volta a Santa Maria da Feira a 28 de novembro, dispondo de um milhão de euros para dinamizar dois mercados, uma pista de gelo, circo e 18 espetáculos diários, um deles com 400 drones.

Funcionando em 21 dias alternados e com programas diferenciados até 30 dezembro, a iniciativa organizada pela empresa municipal Feira Viva e pela referida autarquia do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto tem entrada paga nos recintos principais, mas é antecipada por atividades gratuitas na noite de 27 de novembro, entre as quais a parada de chegada do Pai Natal.

“Nos outros dias, a parada vai realizar-se sempre dentro da Quinta do Castelo, com todas as personagens de Perlim, num total de 60 figurantes e bailarinos”, revela à Lusa o administrador-executivo da Feira Viva, Paulo Sérgio Pais.

Disposta por 7,75 hectares, a 18.ª edição do Perlim abrange 18 áreas temáticas em que a organização conta receber este ano um total de 100.000 visitantes, entre os quais cerca de 30.000 turistas espanhóis.

Para todo esse público, a organização criou cenários específicos como: o Castelo da Fada Piri, no próprio Castelo da Feira; a Casa do Pai Natal na Lapónia, na encosta do mesmo monumento nacional; a floresta de Arborismo e Slide, entre as árvores da Quinta do Castelo; a Rampa de Boias, noutra zona do mesmo parque; e os palcos de seis espetáculos diferentes, repetidos em 17 sessões por dia.

Entre as novidades de 2026 inclui-se o Laboratório de Merlim, que transforma as grutas artificiais da Quinta do Castelo numa instalação imersiva sobre o fabrico de poções mágicas, e também o espetáculo de ‘videomapping’ “Sonho de Perlim”, a projetar com acompanhamento pirotécnico nas muralhas do Castelo da Feira em todos os dias de funcionamento do parque.

Quantos aos mercados abertos à população em geral, serão dois, começando pelo de estética mais natalícia, no chamado Rossio, com entrada livre e “este ano a funcionar seis dias por semana”, fechando apenas à quinta-feira para descanso dos seus 40 operadores de restauração e comércio diversificado. Estará disponível em horário distinto consoante a data seja ou não de realização de Perlim, encerrando, no máximo, às 20:30.

O outro espaço do género será o Mercado Municipal, que, desenhado pelo arquiteto Fernando Távora, terá nesta quadra horário alargado, mantendo a sua oferta comercial habitual, mas acolhendo animação extra, selecionada pela Câmara entre propostas de associações e artistas locais.

O espetáculo com os drones é igualmente de entrada livre, mas, no que se refere às propostas que implicam compra de bilhete, os preços de 2026 uniformizaram-se devido à subida do tarifário nos dias úteis. “Antes, as entradas eram mais caras ao sábado e domingo, mas agora os preços são sempre os mesmos, qualquer que seja o dia da semana, porque não se justifica essa diferenciação, sobretudo na semana depois do Natal”, explica Paulo Sérgio Pais.

“Também deixa de haver pulseira livre-trânsito e passa a existir um passe com identificação pessoal, em papel ou formato digital”, acrescenta o coordenador de Perlim, antecipando a medida como “um teste para a Viagem Medieval” a realizar-se em julho e agosto, já que o objetivo é “evitar a despesa” associada ao fabrico das braceletes têxteis.

A programação da Feira para o Natal alarga-se ainda a projetos decoração pública criada pela comunidade escolar, menus especiais em cafés e restaurantes aderentes, exposições e oficinas temáticas no Museu Convento dos Loios, e uma conferência com o professor Carlos Neto, apontado como “um dos maiores especialistas mundiais na importância da brincadeira e do jogo” para o desenvolvimento infantil.

“Perlim é muito mais do que uma proposta de entretenimento natalício. Queremos que seja também um espaço de experiências, conhecimento e reflexão, capaz de abordar temas relevantes e de contribuir para o desenvolvimento das famílias e da comunidade”, realça Paulo Sérgio Pais.

O presidente da Câmara Municipal, Amadeu Albergaria, diz que é por isso que a iniciativa tenta levar propostas de animação a mais áreas. “Ao longo dos anos, Perlim cresceu e afirmou-se como um dos grandes eventos natalícios do país; agora, queremos ir mais longe, envolvendo o centro histórico e diferentes espaços da cidade numa programação que valoriza também o nosso património e a nossa identidade”, conclui.