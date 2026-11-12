Pirotecnia, drones e música na inauguração das luzes de Natal em Lisboa

A data está marcada: a 29 de novembro as luzes de Natal de Lisboa serão ligadas. O momento simbólico que assinala a inauguração das iluminações acontece, como habitualmente, na Praça do Comércio, numa cerimónia dirigida por Carlos Moedas e que contará com pirotecnia, drones e música.

ÀS 18h30, rodeado por um grupo de crianças, o presidente da Câmara de Lisboa acenderá as luzes da árvore de Natal gigante instalada na Praça do Comércio. O momento será acompanhado pela Orquestra Tejo que interpretará ao vivo uma banda sonora original criada pelo músico, produtor e compositor Diogo Clemente, sincronizada com um espetáculo de pirotecnia, que cruza música e efeitos visuais.

Segue-se depois a atuação de Ana Moura, que interepretará alguns dos temas que marcaram a sua carreira, quer os de fado tradicional, quer os mais recentes.

Simultaneamente, cerca de 300 drones darão vida a desenhos e mensagens luminosas nos céus da cidade durante oito minutos. E, a finalizar, haverá um novo espetáculo de pirotecnia.