"Tequila e mezcal são bebidas mestiças"

Associamos uma Margarita com o México. Sabe-se a origem deste cocktail?Existem vários mitos em torno da criação do cocktail Margarita, uma bebida icónica mexicana à base de tequila, gelo picado, sumo de limão e um pouco de licor de laranja. Há duas coisas de que se pode ter a certeza: foi criada pouco antes da Segunda Guerra Mundial no México e tem o nome de uma mulher. Hoje, está a tornar-se moda outra bebida, à base de tequila ou mezcal, e sumo de laranja amarga ou toranja: a Paloma!Tequilla e mezcal são bebidas espirituosas que também funcionam como símbolos do México. Qual a diferença entre elas?Existem diferenças claras entre o tequila e o mezcal (em espanhol, ambas as bebidas são do género masculino). O que têm em comum é o facto de serem destilados de agave. A diferença é que o tequila é um destilado de uma única variedade de agave, a Weberiana azul, enquanto o Mezcal pode ser produzido a partir de mais de 50 variedades de agave. O tequila é uma denominação de origem, cujo coração é a vila de Tequila, no estado de Jalisco. A tequila é produzida principalmente em Jalisco. O Mezcal, por outro lado, é uma denominação de origem que pode ser produzida em praticamente todo o México, embora o Mezcal de maior reputação seja produzido no estado de Oaxaca, no sul.A tradição de produção deste tipo de bebidas começa com a chegada dos espanhóis ou é anterior?O tequila e o mezcal são bebidas mestiças, ou seja, resultam da combinação de uma tradição indígena milenar — em que se bebia apenas o líquido do coração do agave fermentado — com a influência dos espanhóis, que trouxeram alambiques para destilar o mosto fermentado dos agaves. Em suma, não existiriam sem o encontro entre as culturas indígenas da Mesoamérica e a cultura espanhola.Estas bebidas, que têm marcas fortes, são muito consumidas em Portugal e na Europa em geral?O tequila é conhecido fora do México desde a segunda metade do século XX, inicialmente através do cinema, durante a chamada “era de ouro” do cinema mexicano, com atores como Cantinflas ou María Félix. O mezcal só começou a ser conhecido no mundo neste século. Na Europa, continuam a ser bebidas menos conhecidas do que as locais (whisky, vodka, gin), mas o crescimento das suas vendas é enorme.Noutro género de bebidas alcoólicas, o México também tem cervejas populares na Europa. Mas os vinhos são menos conhecidos. Há regiões vinícolas que se destacam?Os europeus ficam muito surpreendidos ao saber que se produz vinho no México, e vinho de qualidade. A verdade é que se trata de um país muito grande (20 vezes maior do que Portugal) e um dos mais ricos em biodiversidade do mundo. Temos uma região vinícola na faixa mais a sul do clima mediterrânico, na Baixa Califórnia, e também um clima propício acima dos dois mil metros de altitude. A adega produtora mais antiga da América Latina, a Casa Madero (família de origem portuguesa, aliás), foi fundada em 1597 nas montanhas de Coahuila, no norte do México. É um vinho muito premiado, aliás.Esta participação no Lisbon Bar Show é uma aposta no mercado português?A participação do México no Lisbon Bar Show 2026 reflete uma estratégia de longo prazo voltada para o mercado português e ibérico, onde Portugal se consolida como um destino sofisticado que valoriza cada vez mais os produtos de origem, a autenticidade e a qualidade certificada, atributos que distinguem os destilados mexicanos. Em Lisboa, o México apresenta uma oferta de diversas bebidas, incluindo bebidas sem álcool, como tequila, mezcal, sotol, raicilla, ginebras, licores artesanais e xarope de agave, que combinam excelência produtiva com património cultural, territórios e histórias que conferem identidade a cada produto. A designação como País Convidado de Honra reafirma o interesse pela gastronomia mexicana e pela sua tradição da agave. Neste contexto, a presença do grupo "Piña Agavera" — com o seu primeiro pop-up internacional e a participação de 23 marcas mexicanas — evidencia o dinamismo e a projeção global do setor. Contámos também com a presença de um representante do Conselho Regulador do Tequila, promovendo, em conjunto com a Embaixada do México, o conhecimento preciso deste produto. Realizaram-se oito private talks de grande sucesso, que promoveram um diálogo direto entre produtores, distribuidores, bartenders e líderes da indústria. Em conjunto, a participação mexicana confirma o crescente interesse do público português e europeu, consolidando o México como referência internacional em destilados premium e coquetelaria.Existe “diplomacia da Margarita” ou “da Tequilla”? São obrigatórias na celebração do dia nacional?Na fronteira entre o Panamá e a Costa Rica, descobri a "diplomacia do tequila". Numa cerimónia muito importante, com a presença de ministros dos dois países e do México, por ocasião da construção de uma ponte fronteiriça, vi como o embaixador mexicano no Panamá chegou com várias garrafas de tequila e colocou uma em cada mesa na hora da refeição. Foi aplaudido. Eu aplico isso sempre que posso, é o "soft power" na sua melhor expressão. E sim, na nossa festa nacional não faltam as nossas bebidas, tal como não falta a nossa música e os nossos trajes típicos.