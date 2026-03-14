Rui Paula ruma à Quinta do Paral para assinalar a Primavera
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Rui Paula ruma à Quinta do Paral para assinalar a Primavera

Chefs e produtores de vinho de várias regiões são os convidados da iniciativa “4 estações” que decorrerá durante todo o ano de 2026. O estrelado Rui Paula é o primeiro a ocupar a cozinha
Margarida Vaqueiro Lopes
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São quatro jantares de autor que vão cruzar arte, vinho e gastronomia na Quinta do Paral, o projeto que o herdeiro do império de malas Rimowa – negócio que vendeu, entretanto – criou no Alentejo há cerca de uma década.

A iniciativa arranca no dia 21 de março, para celebrar a chegada da Primavera e de uma nova estação. Haverá mais três, espalhados ao longo de 2026, que assinalarão o verão (2 de maio), o outono (3 de outubro) e o inverno (28 de novembro), temas que estarão presentes na escolha dos chefs e dos produtores que rumarão à Quinta do Paral.

Rui Paula, chef que soma três estrelas Michelin – manteve as duas na Casa de Chá da Boa Nova e ganhou mais uma, no passado dia 10 de março, com o seu DOP – tem o  desafio de protagonizar o primeiro jantar exclusivo organizado pela propriedade da Vidigueira. A acompanhar estarão os vinhos da Wine&Soul e a enóloga Sandra Tavares da Silva – considerada uma das melhores enólogas do mundo – e ainda o músico Luís Trigacheiro.

A traça original da casa principal, bem como as estruturas possíveis, foram mantidas
A traça original da casa principal, bem como as estruturas possíveis, foram mantidasQuinta do Paral
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Para Luís Leão, CEO e Enólogo da Quinta do Paral, “o luxo contemporâneo constrói-se através de experiências autênticas e emocionalmente marcantes”. Foi partindo desse princípio que nasceu este programa, que quer transformar “o hotel num verdadeiro palco de criação, onde gastronomia, vinho, arte e território se encontram para contar a história da cultura e tradição de diversas regiões”, acrescentou.

A Quinta do Paral tem na sua garrafeira, para além dos vinhos que produz a partir das vinhas centenárias – e que têm conquistado admiradores por serem muito identificativos da região da Vidigueira – alguns vinhos selecionados de outras regiões. Por norma, apenas um produtor por região, para garantir que tem na sua seleção apenas referências de elevada qualidade.

A opção, explicou recentemente ao DN Luís Leão, prende-se com o facto de querer proporcionar aos clientes do hotel e do restaurante, opções do melhor que se faz em Portugal.

Os jantares “4 Estações” destacam-se ainda pela sua exclusividade, permitindo apenas 45 convivas à mesa.

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