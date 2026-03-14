Rui Paula ruma à Quinta do Paral para assinalar a Primavera

São quatro jantares de autor que vão cruzar arte, vinho e gastronomia na Quinta do Paral, o projeto que o herdeiro do império de malas Rimowa – negócio que vendeu, entretanto – criou no Alentejo há cerca de uma década.A iniciativa arranca no dia 21 de março, para celebrar a chegada da Primavera e de uma nova estação. Haverá mais três, espalhados ao longo de 2026, que assinalarão o verão (2 de maio), o outono (3 de outubro) e o inverno (28 de novembro), temas que estarão presentes na escolha dos chefs e dos produtores que rumarão à Quinta do Paral.Rui Paula, chef que soma três estrelas Michelin – manteve as duas na Casa de Chá da Boa Nova e ganhou mais uma, no passado dia 10 de março, com o seu DOP – tem o desafio de protagonizar o primeiro jantar exclusivo organizado pela propriedade da Vidigueira. A acompanhar estarão os vinhos da Wine&Soul e a enóloga Sandra Tavares da Silva – considerada uma das melhores enólogas do mundo – e ainda o músico Luís Trigacheiro. .Das malas de viagem ao sossego do Alentejo: Quinta do Paral renasce com investimento “sem limites”.Para Luís Leão, CEO e Enólogo da Quinta do Paral, “o luxo contemporâneo constrói-se através de experiências autênticas e emocionalmente marcantes”. Foi partindo desse princípio que nasceu este programa, que quer transformar “o hotel num verdadeiro palco de criação, onde gastronomia, vinho, arte e território se encontram para contar a história da cultura e tradição de diversas regiões”, acrescentou.A Quinta do Paral tem na sua garrafeira, para além dos vinhos que produz a partir das vinhas centenárias – e que têm conquistado admiradores por serem muito identificativos da região da Vidigueira – alguns vinhos selecionados de outras regiões. Por norma, apenas um produtor por região, para garantir que tem na sua seleção apenas referências de elevada qualidade.A opção, explicou recentemente ao DN Luís Leão, prende-se com o facto de querer proporcionar aos clientes do hotel e do restaurante, opções do melhor que se faz em Portugal.Os jantares “4 Estações” destacam-se ainda pela sua exclusividade, permitindo apenas 45 convivas à mesa..Vinhos: Sandra Tavares da Silva entre as 50 melhores do mundo