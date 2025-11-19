Vinhos: Sandra Tavares da Silva entre as 50 melhores do mundo

O Womens's Wine&Spirits Awards é uma iniciativa internacional, organizada pela Peak Publishing, que todos os anos reconhece as melhores profissionais da área dos vinhos e bebidas espirituosas em redor do mundo. Na semana passada foi divulgada a lista das 50 finalistas dos prémios deste ano, que se dividem em 17 diferentes categorias. A representar Portugal está Sandra Tavares da Silva, enóloga, fundadora da Wine&Soul, uma empresa do Douro que tem dado cartas ao longo dos anos. A portuguesa, que este ano foi distinguida com o Prémio Empresária do Ano BPI 2025, já foi reconhecida pelo Financial Times como uma das melhores enólogas do mundo - a distinção foi feita por Jancis Robinson, a guru britânica da área.Agora, Sandra Tavares da Silva está num grupo de seis enólogas que arriscam ganhar o prémio de Melhor Enóloga do Ano 2025. Responsável por referências como Guru ou Quinta da Manoella, a empresária é também uma das figuras mais respeitadas no meio, tendo-se afirmado pela consistência e qualidade nos diversos projetos por onde passou ao longo da sua carreira de várias décadas.O painel de juízes deste prémio é composto por profissionais influentes, como grandes compradores de importadores, distribuidores e retalhistas de vinho e bebidas espirituosas, bem como chefs e hoteliers.