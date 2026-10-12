Porto eleita a cidade mais acolhedora da Europa

É da Invicta e sempre leal cidade do Porto o título de mais acolhedora da Europa. A distinção é feita pelos leitores da revista Condé Nast Traveller nos Readers’ Choice Awards 2026, que também coloca a cidade no segundo lugar mundial nesta categoria.

No ranking europeu, o top 5 tem o Porto à frente de Lisboa, Amesterdão, Estocolmo e Viena. Entre as cidades do mundo, apenas Melbourne, na Austrália, bate a Invicta.

Nos Readers' Choce Awards, os leitores votam nas cidades onde se encontra "a hospitalidade mais calorosa" e "residentes dispostos a ajudar", seja com informações do dia a dia, como dúvidas sobre as linhas do metro, até ajudas simples como compreender o menu de um restaurante.

Esta é a 29.ª edição dos Readers’ Choice Awards, que teve votação aberta entre 1 de abril e 30 de junho de 2026 e resultados baseados nas avaliações de milhares de participantes.

Na categoria do ranking mundial do acolhimento, "a revista destaca a crescente popularidade do Porto enquanto destino de escapadinhas urbanas e associa a sua posição à generosidade da hospitalidade encontrada na cidade, que faz os visitantes quererem voltar. A publicação sublinha ainda o caráter genuíno do Porto e o ambiente descontraído da cidade, com as suas casas coloridas junto ao Douro e os petiscos típicos", lê-se no comunicado de imprensa.

Esta distinção reforça a posição de referência internacional para o Turismo que o Porto tem alcançado. A Invicta também entra no ranking das Melhores Cidades da Europa, ocupando o sétimo lugar da lista, liderada por Paris. Nesta categoria, a revista destaca, entre outros atributos, "o centro histórico classificado como Património Mundial, a oferta gastronómica, a arte urbana, os azulejos tradicionais e a proximidade ao mar e às praias", diz o comunicado.