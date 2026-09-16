Nova edição de exposição sobre receitas de família desafia portugueses a partilhar cadernos e memórias à mesa

Aquele bolo fofinho que a avó preparava para acompanhar o café da tarde, ou o assado que o pai fazia para uma data festiva. O arroz simples do almoço, refogado com carinho pela mãe, ou o peixe fresco bem amanhado e grelhado pelo avô. Quando se fala de cozinha e família, memórias do passado e boas histórias costumam vir a acompanhar. E é este património que uma iniciativa da Universidade de Coimbra procura preservar.

O Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH) avança com a segunda edição do projeto que tem como foco as receitas de família e as memórias à mesa. Depois de, em abril, ter realizado a exposição "Joias de Família: o Belo Comestível", agora lança o desafio para a mostra “Cadernos de Receitas de Família”, que vai estar patente entre 21 de outubro e 20 de novembro de 2026, na Sala do Catálogo da Biblioteca Geral da UC.

Para participar, basta partilhar com a UC um caderno de receitas manuscrito e uma boa história afetiva associada. O apelo é dirigido a qualquer pessoa residente em Portugal, independentemente da sua nacionalidade, e são aceites cadernos com receitas escritas em qualquer idioma.

"Pode ser o caderno de uma avó que passou de geração em geração, um conjunto de receitas reunidas por diferentes membros da família, um pequeno bloco guardado durante décadas ou até um caderno mais recente onde se registam pratos, técnicas e sabores importantes para quem o escreve", explica a UC no comunicado de divulgação. "Mais do que a antiguidade, raridade ou aparência destes objetos, interessa a sua história: quem escreveu as receitas, de quem foram aprendidas, como é que o caderno chegou às mãos de quem hoje o guarda e que significado continua a ter para o guardião ou autor do caderno", completa.

As subsmissões de cadernos podem ser feitas até ao dia 5 de outubro pela plataforma eletrónica do projeto. Os materiais emprestados para a exposição vão ficar aos cuidados do CECH e serão posteriormente devolvidos ao proprietário.