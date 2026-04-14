Universidade de Coimbra desafia portugueses a partilhar receitas de família para exposição em museu

Joias de Família: o Belo Comestível, assim se chama o projeto do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH) da Universidade de Coimbra, que convida pessoas de todo o país a partilharem as suas receitas, histórias e memórias culinárias até ao próximo dia 25 de abril através deste formulário."As receitas de família, guardadas em cadernos antigos, transmitidas oralmente ou recriadas ao longo de gerações, serão tratadas como património cultural vivo", diz a instituição em comunicado.As receitas selecionadas serão executadas pelas escolas de hotelaria de Coimbra e Lisboa e serão exibidas e "degustadas no final" numa exposição inédita no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, entre os dias 20 de maio e 19 de junho, e no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 21 de maio.“As receitas de família são arquivos vivos de memória, identidade e pertença. Ao trazê-las para o espaço museológico, estamos não só a valorizá-las como património cultural, mas também a democratizar o próprio conceito de património, envolvendo diretamente as pessoas na sua construção e reconhecimento”, afirma Carmen Soares, Investigadora e Coordenadora Científica do CECH da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, citada no comunicado.Além dos pratos confeccionados, a exposição exibirá cadernos manuscritos de receitas enviados por pessoas que desejem participar, louça de mesa e pinturas de temática alimentar do espólio do museu. As receitas que forem submetidas mas não selecionadas "integrarão a exposição através de suportes visuais, garantindo a representatividade e diversidade dos contributos".No Museu Nacional Machado de Castro as "joias" serão consumidas no dia 20 de maio, na inauguração, e depois substituídas por fotografias. Este projeto enquadra-se no projeto europeu CONVIVIUM: New European Bauhaus Solutions in Food, Living Heritage, and Conviviality e na investigação desenvolvida nesta área pelo CECH da Universidade de Coimbra, cujo doutoramento em "Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades" celebra dez anos. Para assinalar a década de existência, o centro promove o colóquio “Pensar a Comida. Patrimónios Alimentares – 10 Anos de Investigação & Ensino”, no dia 20 e 21 de maio, no Museu Nacional Machado de Castro e no CCB. .David Costa, o ‘chef’ português que acumula estrelas Michelin no seu Adega em San José.Do Noma às cozinhas portuguesas: 'chefs' discutem os limites entre abuso e pressão na alta gastronomia