Concertos imersivos regressam à Igreja dos Clérigos

Música ao vivo e projeções a 360º vão levar de novo magia à Igreja dos Cléricos, no Porto. A segunda edição do ciclo Clérigos Immersive Concert: Spiritus Vitae – Sons de Primavera, regressa na quinta-feira, dia 26, e repete-se nos dia 31 de março e 1, 3, 4 e 6 de abril.A interpretação ao vivo de obras como Clair de Lune, de Claude Debussy, Pie Jesu, de Andrew Lloyd Webber, ou Cisne de Camille Saint-Saëns, vão unir-se a uma projeção multimédia inédita que exaltará cada detalhe da arquitetura do interior do templo, promete a produção, a cargo do O Cubo.Desta vez, além dos históricos órgãos de tubos da Igreja dos Clérigos, do violino e da voz, junta-se, pela primeira vez, a harpa, através de um programa musical pensado para uma experiência emotiva e inesquecível.Este ano, a harpa eleva ainda mais a experiência, e traz-nos composições especialmente tocantes, suaves e delicadas. É um privilégio poder criar um espetáculo acústico e multimédia tão poético num monumento tão icónico, e a receção entusiástica do público na primeira edição inspira-nos a inovar continuamente neste processo”, diz Edoardo Canessa, produtor executivo na OCUBO, em comunicado. “A união entre passado e futuro, imagem e musicalidade, esperança e renascimento, são o ponto de partida para esta viagem sensorial, a partir de um local tão inspirador como a Igreja dos Clérigos”, acrescenta.“Mais do que uma proposta artística de elevada qualidade, era essencial que este ciclo conseguisse traduzir, no interior de um espaço de profundo significado espiritual e patrimonial, valores como a esperança, a renovação e a luz, que marcam esta época central da vida cristã”, afirma por seu lado António Tavares, Diretor Executivo da Irmandade dos Clérigos, dizenso que o objetivo é que esta experiência reflita a mensagem inerente à época pascal.Os bilhetes para os concertos de Primavera, recomendados para maiores de 12 anos, têm um custo de 23 euros.Além deste ciclo, os Clérigos contam com uma pogração especial durante o período da Páscoa. Destacam-se ainda a iniciativa Clérigos by Night, que promove subidas à Torre dos Clérigos em horário noturno (a última entrada é às 22h30), concertos de música sacra.