Concertos imersivos regressam à Igreja dos Clérigos
Rui Jorge
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Concertos imersivos regressam à Igreja dos Clérigos

Desta vez, além dos históricos órgãos de tubos da Igreja dos Clérigos, do violino e da voz, junta-se, pela primeira vez, a harpa.
Sofia Fonseca
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Música ao vivo e projeções a 360º vão levar de novo magia à Igreja dos Cléricos, no Porto. A segunda edição do ciclo Clérigos Immersive Concert: Spiritus Vitae – Sons de Primavera, regressa na quinta-feira, dia 26, e repete-se nos dia 31 de março e 1, 3, 4 e 6 de abril.

A interpretação ao vivo de obras como Clair de Lune, de Claude Debussy, Pie Jesu, de Andrew Lloyd Webber, ou Cisne de Camille Saint-Saëns, vão unir-se a uma projeção multimédia inédita que exaltará cada detalhe da arquitetura do interior do templo, promete a produção, a cargo do O Cubo.

Desta vez, além dos históricos órgãos de tubos da Igreja dos Clérigos, do violino e da voz, junta-se, pela primeira vez, a harpa, através de um programa musical pensado para uma experiência emotiva e inesquecível.

Este ano, a harpa eleva ainda mais a experiência, e traz-nos composições especialmente tocantes, suaves e delicadas. É um privilégio poder criar um espetáculo acústico e multimédia tão poético num monumento tão icónico, e a receção entusiástica do público na primeira edição inspira-nos a inovar continuamente neste processo”, diz Edoardo Canessa, produtor executivo na OCUBO, em comunicado. “A união entre passado e futuro, imagem e musicalidade, esperança e renascimento, são o ponto de partida para esta viagem sensorial, a partir de um local tão inspirador como a Igreja dos Clérigos”, acrescenta.

“Mais do que uma proposta artística de elevada qualidade, era essencial que este ciclo conseguisse traduzir, no interior de um espaço de profundo significado espiritual e patrimonial, valores como a esperança, a renovação e a luz, que marcam esta época central da vida cristã”, afirma por seu lado António Tavares, Diretor Executivo da Irmandade dos Clérigos, dizenso que o objetivo é que esta experiência reflita a mensagem inerente à época pascal.

Os bilhetes para os concertos de Primavera, recomendados para maiores de 12 anos, têm um custo de 23 euros.

Além deste ciclo, os Clérigos contam com uma pogração especial durante o período da Páscoa. Destacam-se ainda a iniciativa Clérigos by Night, que promove subidas à Torre dos Clérigos em horário noturno (a última entrada é às 22h30), concertos de música sacra.

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