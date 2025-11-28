Óbidos Vila Natal abre esta sexta-feira com estratégia para evitar filas

A pista e a rampa de gelo, que são duas das atrações mais concorridas, estão garantidas na edição deste ano do Óbidos Vila Natal, que abre as portas esta sexa-feira. Mas estão prometidas novas diversões, um horário alargado aos fins-de semana e a implementação de uma estratégia para evitar filas.Tendo por base a experiência de anos anteriores – em que os bilhetes esgotavam ou em que a venda era suspensa temporariamente devido à elevado afluência -, este ano, o Óbidos Vila Natal terá um sistema de entrada por sessões, um modelo que, segundo a organização, “facilita a gestão de públicos, reduz tempos de espera e torna a visita mais cómoda e fluida”.Além disso, de sexta a domingo, o recinto tem um horário alargado: abre às 10h00 e fecha às 21h00, enquanto que nos restantes dias apenas abre às 11h00 e encerra às 20h00. Portanto, são mais duas horas, nestes dias, para usufruir de tudo aquilo que se encontra dentro (e também fora) das muralhas da vila medieval.Sob o tema A Grande Fábrica do Natal, o Óbidos Vila Natal convida os visitantes a participar na construção e preparação do Natal... mesmo durando até 4 de janeiro. Para a diversão, lá estarão a pista e a rampa de gelo, mas também a Estação do Comboio, o Posto de Correios, o Campo de Treino dos Soldadinhos de Chumbo, o Carrossel Parisiense ou o Gabinete do Pai Natal. Sem esquecer os espetáculos que acontecem no Palco da Festa e no Teatro Mágico: há teatro musical, comédia, artes circenses, dança e música.Quanto a atividades, os visitantes poderão ir à Fábrica dos Brinquedos e construir o seu próprio brinquedo, à Oficina de Guloseimas fazer bolachas de Natal tradicionais, ao Laboratório do Pó de Neve para descobrir como se produz a neve ou à Academia dos Duendes para viver uma experiência imersiva num escape room.O recinto tem ainda uma área gaming, onde é possível experimentar 17 videojogos em PC, consolas e simuladores.A entrada custa 10 euros para adultos e oito para crianças, mas há bilhetes especiais.Perlim abre no sábado Mais a norte, em Santa Maria da Feira, o Perlim abre as portas no sábado, 29 de novembro, e prolonga-se até 30 de dezembro. A abertura será assinalada, às 21h45, com um espetáculo com 220 drones em coreografias de alta precisão a 80 metros de altura, o mesmo que se repetirá diariamente às 19h45, junto à Casa do Moinho.Com o mote Cabeça na Lua, Pés em Perlim, a 17.ª edição do parque temático de Natal promete novidades, quer nos conteúdos de programação, quer na reorganização do recinto, e aposta no reforço de atividades educativas, pedagógicas e de sensibilização, com um olhar atento à urgência de brincar e à parentalidade, solidariedade e responsabilidade social.Os bilhetes custam 7 euros para crianças e 8 para adultos durante a semana. Aos fins de semana acresce um euro..Confira uma lista de mercados de Natal para conhecer em Portugal.180 km de luzes. Lisboa já acendeu a magia do Natal