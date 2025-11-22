180 km de luzes. Lisboa já acendeu a magia do Natal

Os números impressionam: 180 quilómetros de iluminação, o equivalente a mais de três voltas completas à cidade de Lisboa, distribuídos por 46 locais, entre ruas, praças e avenidas.A época natalícia abriu oficialmente este sábado, 22 de novembro, na capital, com milhares de luzes a iluminar o Terreiro do Paço e a marcar o arranque das celebrações. Pelas 18.30 horas, Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, deu início ao espetáculo que inaugurou a iluminação de Natal e a árvore gigante instalada no coração da cidade. Ao subir ao palco, Moedas não escondeu o entusiasmo: “Qual é a melhor cidade do mundo? Bem-vindos a Lisboa!”O momento contou com pirotecnia e concertos, em ambiente festivo, perante milhares de pessoas que se juntaram na praça para assistir ao acender das luzes.. A Câmara investiu 750 mil euros na iluminação natalícia, o mesmo valor do ano passado, mas, segundo o autarca, com uma grande diferença: este ano, o foco está na sustentabilidade. “Desta vez com luzes LED, que consomem muito menos energia. São 180 quilómetros de luzes, que consomem 20% da energia que consomavam no ano passado. Conseguimos fazer com maior sustentabilidade, com muitas luzes na cidade, mas que consomem menos e pelo mesmo preço”, explicou, em declarações à Rádio Renascença.A estrela maior volta a ser a árvore de Natal de 30 metros.Segundo a autarquia, as luzes estarão acesas de domingo a quinta-feira das 17h30 às 00h00. À sexta-feira e ao sábado, as luzes ficam ligadas até à 1h00. No dia de Natal e noite de passagem de ano, a iluminação estende-se até às 2h00.