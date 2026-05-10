Cataplana do Authentic, em Almancil.
Cataplana do Authentic, em Almancil.Foto: DR
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Authentic: “O luxo, para mim, é ir a um restaurante e comer aquilo que se quer”

Miguel Sequeira, dono do restaurante que desde fevereiro consta no Guia Michelin, falou ao DN em Almancil, quando o espaço se prepara para apresentar novidades de verão.
Nuno Tibiriçá
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Se em dezembro do ano passado o Authentic parecia uma promessa ambiciosa de luxo gastronómico no Algarve, poucos meses depois o restaurante de Almancil já vive outra fase. Desde então, a recomendação no Guia Michelin chegou, a esplanada ganhou uma nova configuração para o verão e o projeto criado por Miguel Sequeira começa a consolidar-se cada vez mais como um dos espaços mais comentados da região.

“Ou fazia algo diferente ou não fazia nada”, resume Miguel Sequeira a um grupo de jornalistas após um jantar no restaurante que define como o seu "bebé". Ligado à restauração desde jovem, o empresário portuense - que fez fortuna na construção civil no Algarve - diz que o projeto nasceu precisamente da vontade dessa vontade de fugir ao óbvio. “Não queria competir com ninguém. O Algarve já tem muita coisa. Então a ideia foi criar algo diferente", explica.

O impacto visual no interior continua intacto e é o que mais chama atenção ao chegar ao Authentic. Mármore, dourados, referências clássicas, uma garrafeira pensada para impressionar e salas que misturam o dramatismo do luxo europeu com uma leveza algarvia continuam a definir a identidade do espaço. Não é à toa que o lugar se tornou num dos favoritos de importantes políticos, artistas ou treinadores de futebol, como Sérgio Conceição e o neerlandês Louis van Gaal que, segundo Sequeira, são habitués no restaurante.

Casa de banho do restaurante Authentic, em Almancil.
Casa de banho do restaurante Authentic, em Almancil. Vasco dos Santos/Analogica

Construído de raíz numa antiga quinta com laranjeiras, o Authentic levou cerca de cinco anos entre licenças, construção, decoração e importação de materiais. “Foram dois anos e meio só para conseguir permissões”, conta. “Depois comecei a trazer materiais de Itália, peças da Versace, detalhes que demoravam meses a chegar". E por falar em peças de luxo, o investimento na construção do espaço ultrapassou os cinco milhões de euros, embora o próprio proprietário admita ter perdido a conta durante a obra.

“Cheguei a um ponto em que deixei de contar, porque isto era uma coisa para mim, não era para vender" diz, explicando que a inspiração para a decoração passou pelo Ritz de Londres e por uma estética clássica reinterpretada para o sul português. “Adoro dourados e pretos e queria uma coisa clássica, mas adaptada ao Algarve”, explica.

Comida "de conforto" no Guia Michelin

Desde a inauguração do Authentic, em junho de 2024, a ideia, conta o empresário, foi de criar um ambiente sofisticado, mas sem cair na rigidez associada a parte da alta gastronomia contemporânea. O proprietário continua a insistir na mesma ideia que apresentou ao chef Ricardo Luz quando o convidou para liderar a cozinha. “O conceito aqui sempre foi o de ser uma comida de conforto; não queria sete menus de degustação definidos pelo chef. O luxo, para mim, é ir a um restaurante e comer aquilo que se quer".

Essa abordagem acabou por levar o Authentic ao radar Michelin. Sem assumir a estrela como objetivo declarado, a casa recebeu este ano uma recomendação do guia francês - algo que Miguel Sequeira admite ter ajudado na perceção externa do projeto.

Ricardo Luz, 'chef' do Authentic.
Ricardo Luz, 'chef' do Authentic.Foto: Analogica

Na carta continuam a coexistir os pratos que ajudaram o Authentic a ganhar notoriedade nos últimos meses: o Beef Wellington clássico, o arroz de peixe com gamba da costa algarvia, o lavagante azul ou os cortes de carne maturada, além das entradas, como os pastéis de bacalhau e os croquetes de bochechas e as sobremesas especiais, nomeadamente o creme brulée ou o cheesecake. Na curadoria gastronómica, diga-se, carta branca de Sequeira para o chef.

"O Ricardo [Luz] tem autonomia para comprar todos os produtos e fazer os pratos que bem entender na cozinha. Claro que dou sugestões, mas quem escolhe o que vai para a carta é ele. Portanto se não gostarem, é culpa dele", brinca.

Além de uma sala privada que é objeto de desejo de diversas personalidades, a garrafeira do Authentic continua a ser outro dos cartões de visita da casa. Entre referências portuguesas e internacionais, há garrafas que ultrapassam os 40 mil euros. “São vinhos que provavelmente nunca vão ser vendidos, mas é importante tê-los. Faz parte da experiência", diz Miguel Sequeira, que admite que o dinheiro que ali investiu não voltará tão cedo.

Garrafeira do restaurante algarvio.
Garrafeira do restaurante algarvio. Foto: Analogica

"A menos que venda o espaço, não vejo isso a acontecer e nem me interessa, para já. Isto aqui é o meu hobby. Só não janto cá mais vezes porque começo cedo nas obras todos os dias", explica o empresário, que continua com projetos no mercado imobiliário a todo vapor em diferentes zonas do Algarve.

Apesar da dimensão do investimento e do impacto causado na região desde a abertura, o empresário garante que nunca pensou o projeto como rivalidade direta com outros restaurantes da zona, algo que, de acordo com o próprio, tem sido o principal obstáculo desde a inauguração do Authentic.

A minha ideia nunca foi criar guerra com ninguém, mas surpreendeu-me o impacto que isto criou aqui à volta. Fomos alvo de muita má propaganda, de que isso era muito caro e ostensivo: contrariar o que foi dito foi uma das maiores dificuldades", diz o proprietário, defendendo que uma refeição no Authentic não tem um custo muito diferente do que noutros restaurantes da região, citando como exemplo alguns espaços da Quinta do Lago.

Decoração do Authentic tem foco no dourado; "ostentação" fez restaurante ser alvo de 'hate' na região, de acordo com o dono.
Decoração do Authentic tem foco no dourado; "ostentação" fez restaurante ser alvo de 'hate' na região, de acordo com o dono.Foto: Vasco Santos/Analogica

Dificuldades à parte, o restaurante agora entra num novo momento, em vésperas da celebração dos dois anos de existência - comemorados em junho. Para o verão, a esplanada foi renovada e passa a assumir um protagonismo maior na experiência do Authentic, com novas mesas, cadeiras importadas de Madrid e um bar exterior dedicado a espumantes e champagne, como nos mostra o empresário numa visita pela pomposa área externa do restaurante, que promete ser concorrida no verão. Pelo menos, essa é a aposta de Miguel Sequeira e do chef Ricardo Luz.

O repórter jantou a convite do restaurante Authentic.
Cataplana do Authentic, em Almancil.
Authentic sobe a fasquia do luxo gastronómico no Algarve
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