As Festas de Natal de Lisboa já começaram. Espreite tudo o que ainda pode ver

Mais de 100 artistas vão despertar o espírito natalício ao longo de duas semanas em isboa. É esta a promessa da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) acerca das Festas de Natal da cidade, que arrancaram na sexta-feira, 5 de dezembro, com um espectáculo na Igreja de São Vicente de Fora. Mas ainda há muito para ver.No ciclo Música nas Igrejas, já este domingo, 7, às 17h00, Sete Lágrimas, um projeto que se dedica aos diálogos da Música Antiga com a contemporaneidade, bem como da música erudita com as tradições seculares, apresenta A palavra – Voz e Silêncio na Devoção Ibérica, na Igreja de Santa Isabel. "Um repertório que explora o universo em que a palavra era já oração antes de se fazer canto e o canto se tornava eco da vida de cada comunidade", diz o programa.Ainda neste ciclo que leva música às igrejas, o qual é desenhado por Filipe Faria, pode assistir a outros dois espetáculos: no dia 12, às 21h00, a Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes é palco do espetáculo A beleza – Louvor no Barroco italiano, pleo grupo Altos do Bairro & Coro Alto, que convida a um momento de devoção e escuta, onde a música se torna expressão de fé e comunhão. No dia 14, às 17h00, o Coro de Câmara do Instituto Gregoriano de Lisboa leva à Igreja do Seminário de Nossa Senhora da Conceição da Luz um concerto com direção da maestrina Filipa Palhares e com Ricardo Vicente no piano.O programa das Festas de Natal, de entrada gratuita, prolonga-se até dia 19, passando ainda pelo Cinema São Jorge, pelo Capitólio e pelo Panteão Nacional.Inspirado na história de Raymond Briggs e na música de Howard Blake, o espetáculo Boneco de Neve combina cinema, narração e música ao vivo. Em palco, no Cinema São Jorge no dia 8, segunda-feira, às 16h30, a Orquestra POP Portuguesa, dirigida pelo maestro Élio Leal, dá vida a um conto sobre amizade, seguindo um menino e o seu boneco de neve.No dia 13, às 21h00, no Capitólio, As vozes de Katia Guerreiro, Cristina Branco e Hélder Moutinho juntam-se pela primeira vez em palco à guitarra portuguesa de Pedro de Castro, acompanhados por André Ramos, na viola de fado, e Francisco Gaspar, na viola baixo, no concerto Lisboa Fado, Lisboa Natal.Finalmente, no dia 19, o Panteão Nacional é palco do último espetáculo das Festas de Natal. Um concerto pelo Saint Dominic's Gospel Choir que celebra a magia deste tempo, numa atmosfera vibrante e cheia de espiritualidade, onde não vão faltar os clássicos da época e os espirituais tradicionais do Gospel.