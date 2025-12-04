Mercados com cheiro e sabor a Natal

Cheira a enchidos, sente-se o fumo das castanhas a assar, arregalam-se os olhos com os doces e aquece-se a garganta com um licor ou um chocolate quente. Pelo meio, ainda há a oportunidade de comprar uma peça de artesanto para oferecer, para apreciar as iluminações natalícias ou para levar os miúdos até um carrossel. Tudo isto nos muitos mercados de Natal espalhados pelo país. Aqui fica o roteiro com alguns dos melhores. . Wonderland Lisboa. Comecemos por aquele que foi recentemente eleito o quarto melhor mercado de Natal da Europa, o Wonderland Lisboa, que vai já na sua décima edição. “A sua oferta de alta qualidade, o ambiente festivo e as atrações para toda a família fazem dele o destino perfeito para uma escapadela de compras antes do Natal ou para uma alegre viagem de férias com os seus entes queridos”, diz a plataforma European Best Destinations, segundo a qual melhor só mesmo indo até Riga, na Letónia, a Zurique, na Suíça, ou a Craiova, na Roménia. Basta ir até ao Parque Eduardo VII, mesmo no coração de Lisboa, para se deparar com centenas de barraquinhas alinhadas ao longo de quatro quarteirões com muitas iguarias e eventuais presentes. Depois, tem a tradicional roda-gigante da qual pode usufruir de uma vista espetacular sobre a cidade, uma pista de gelo ecológica e gratuita, a árvore de Natal gigante, a casa do Pai Natal, os carrósseis tradicionais e paradas temáticas. A entrada é livre e está aberto até dia 4 de janeiro..Rossio Christmas Market. Descendo a Avenida da Liberdade até ao Rossio encontra um outro mercado de Natal, que funcionará até dia 21. No Rossio Christmas Market poderá contar com animação musical - este sábado, 6, estará por lá a artista Karyna e no domingo, 7, a banda filarmónica de Samora Correia, enquanto na segunda, 8, às 21h00, no âmbito do Rossio Christmas Fashion, poderá ver Romana -, parada de Natal diária pelas 17h00 e um comboio de Natal (de domingo a quinta-feira, das 15h00 às 22h00, e às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, das 15h00 às 23h00). . Figueira Christmas Gourmet. Mesmo ali ao lado, na Praça da Figueira, encontra um outro Mercado de Natal, o Figueira Christmas Gourmet, que também estará a funcionar até dia 21. Aqui, poderá saborear o melhor da gastronomia nacional e internacional com um painel de chefs – que inclui, por exemplo, Noélia Jerónimo, Fábio Gomes, Alessandra Borsato ou Vítor Sobral - a proporcionar showcookings ao vivo (17h00), combinando pratos tradicionais de Natal com abordagens criativas e contemporâneas.. Miradouro São Pedro de Alcântara. O Miradouro de São Pedro de Alcântara também merece uma visita, tanto pela vista que proporciona como pelo mercado de Natal que lá está instalado até dia 26 e que inclui uma árvore de Natal de 11 metros e uma casa do Pai Natal. . Cascais. O Mercado de Natal de Cascais situa-se entre a Baía de Cascais, onde está o carrossel veneziano, e o Jardim Visconde da Luz, e tem várias bancas com produtos regionais, doçaria tradicional, licores e bebidas quentes, além de artesanato. A juntar a isso, para os mais pequenos, poderá dar um salto ao Cascais Christmas Village (entrada paga), no Parque Marechal Carmona, e visitar a Casa do Pai Natal, o Bosque Encantado com renas verdadeiras, a Oficina dos Duendes, o Carrossel Parisiense, o Circuito de Arborismo, o Comboio de Natal, assistir a espetáculos ao vivo ou patinar em gelo verdadeiro. Além disso, a Cascais Christmas Parade realiza-se entre as 17h00 e as 18h00 nos dias 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de dezembro, e 3 e 4 de janeiro de 2026.. Sintra. Até ao fim do mês, Sintra transforma-se num verdadeiro cenário natalício. No terreiro do Palácio Nacional, haverá um mercado de Natal, stands Alma da Serra, a Casa do Pai Natal, um carrossel e um comboio de carril tradicional. A programação inclui também concertos, animação circense, atividades temáticas e ateliers pedagógicos para toda a família. A entrada é livre. Os Palácios Nacionais de Sintra, entre 19 e 23 de dezembro (às 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 e 22h00), e de Queluz, de 12 a 16 de dezembro (às 18h00, 19h00 e 21h00), serão também palco de espetáculos de vídeo mapping.. Mercado da Alegria, Porto. O Mercado da Alegria, na Praça da Batalha, no Porto, volta a receber um mercado de Natal, onde encontra artesanato, moda, design e brinquedos tradicionais. Aberto até dia 28, conta ainda com uma casa do Pai Natal aos sábados, entre as 14h30 e as 17h30..WOW. A programação de Natal do WOW, o quarteirão cultural de Gaia, prolonga-se até 6 de janeiro. Este domingo, pelas 16h30, acontece a chegada do Pai Natal, que irá acompanhado pelos seus duendes e por um ambiente cheio de fantasia em parceria com a escola de dança Sobral sem Parar. Além de uma árvore de 13 metros, aqui pode usufruir do carrossel, beber chocolate e vinho quentes na praça, e aproveitar as iguarias no Mercado Gastronómico. No mesmo piso, mas no interior, está a casa do Pai Natal e a Kids Zone. Já no Street Market, há um Mercado de Natal, com produtos artesanais e presentes originais..Jardim da Cordoaria. O Mercado de Natal do Porto 2025 volta a animar o Jardim de João Chagas, na Cordoaria, prolongando-se por mais dias, desta vez até dia 30. Aqui encontra artesanato e produtos regionais, doces tradicionais, charcutaria, vinhos e frutos secos, além de opções de street-food..Serralves.Entre este sábado, 6, e segunda-feira, 8, o Mercado de Natal de Serralves regressa ao Parque de Serralves para três dias de magia, cultura e sustentabilidade, O mercado conta com mais de 50 expositores, que apresentam uma vasta seleção de produtos de design, gourmet, artigos de decoração natalícia, brinquedos e acessórios, além de concertos ao vivo, espetáculos e oficinas criativas para famílias e workshops..Guimarães.A Casa de Sezim, em Gumarães, reunirá este fim de semana mais de 50 marcas dos setores de moda, mercearia, têxtil, decoração, casa, flores, gastronomia e bar na Xmas Edition do Mercado em Sezim. O espaço contará ainda com zonas dedicadas à restauração, lazer e animação.