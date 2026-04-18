Amada Moura: um palacete entre a calma, o património e o conforto na Raia Alentejana

É bem verdade que não é preciso de muito para estar bem localizado em Moura, cidade de cerca de 13.000 habitantes, situada na região da raia alentejana. Mesmo assim, o Amada Moura, no coração do povoado, vizinho de tantas tascas, do Centro Recreativo Amadores de Música e do bar Clarabóia - onde numa tarde de verão uma rajada pode ser tão providencial como uma cerveja fresca - mais do que cumpre este requisito.Prestes a completar dois anos (foi inaugurado em junho de 2024), o hotel boutique situa-se no antigo Palacete dos Garcias, na Rua 5 de Outubro, um edifício do século XVIII que foi restaurado para tornar-se no novo espaço de turismo de habitação da cidade. Desde então, o balanço das estadias tem sido positivo e, de acordo com os responsáveis do projeto, até superou as expectativas. ."A procura ultrapassou as nossas previsões", conta Carlos Matuto, diretor comercial do grupo Convento do Espinheiro, responsável pelo empreendimento, ao DN. "Esse desempenho acompanha o momento muito favorável do turismo no Alentejo, que em 2024 registou o melhor ano de sempre em dormidas e proveitos, com crescimento acima da média nacional", complementa..A remodelação do palácio concluída quase dois anos atrás permitiu que o hotel passasse a dispor de oito quartos, divididos em dois andares. No piso térreo, encontram-se os quartos Deluxe, com acesso direto à área da piscina, situada num quintal refrescante para os habituais dias quentes da região. A presença de um limoeiro, que se desviou de uma das arcadas para crescer, também já faz parte do cenário e reforça a sensação de “sítio para arrefecer”, seja a mente ou o corpo.Já no piso superior estão as suítes Deluxe e Deluxe Superior, com 52 m² e 63 m², respectivamente, ambas com vistas panorâmicas sobre a cidade. Nos quartos e áreas comuns do edifício, as referências originais do palácio seguem preservadas, dando a impressão de que uma estadia no Amada Moura se transforme quase numa viagem no tempo, algo pensado e elaborado com minúcia pelos responsáveis pelo projeto.."Optámos por um restauro muito respeitador, que manteve tetos abobadados, paredes em tijolo burro, frescos originais e até um altar histórico numa das suítes, ao mesmo tempo que transformou a antiga fonte do pátio numa pequena piscina intimista", sublinha Matuto, ressaltando que o Palacete dos Garcias era uma casa senhorial que "esteve muitos anos devoluta", antes de ser objeto do empreendimento do grupo, que tem como principal projeto o Convento do Espinheiro, em Évora.A gastronomia do Amada - e de MouraNa cena gastronómica do Amada Moura - que não dispõe de um restaurante para almoços e jantares - destaque para o pequeno-almoço servido no estabelecimento. Na noite anterior à refeição, o hóspede recebe uma folha por parte dos funcionários e indica quais as escolhas para o dia seguinte.Dentre as opções estão iogurtes naturais, com granola ou compota de figo, frutas, bolos caseiros, ovos e omeletes e outros produtos típicos da região, como queijos, enchidos e, como não poderia faltar, o presunto de porco preto..Já para refeições mais elaboradas, não muito distante do hotel encontram-se restaurantes como o Barraquenho, taberna que navega entre o clássico e o contemporâneo, juntando também por vezes o que de melhor temos de cá com alguns pratos tradicionais dos vizinhos da Península Ibérica.Croquetes de alheira, ovos rotos com gambas, chouriço e secretos de porco preto são algumas das especialidades da casa, que, com alguma frequência, ainda recebe o visitante com uma noite de cante alentejano proporcionada por alguns dos locais. O espaço, aliás, é ponto de encontro, não só pela comida, mas pela farta oferta de bebidas e horário simpático de funcionamento para os mais boémios (encerra às 2h da manhã).Já noutro estabelecimento de prestígio da cidade está o Vermelhudo, esta uma casa de pasto mais castiça, com decoração histórica, mesas grandes e jarros de vinho aos montes. Por ali, as migas alentejanas com carne de porco de alguidar são escolha certa para o comensal mais bem treinado para comida tradicional da região.Entre o património e conforto de alto padrãoVoltando ao Amada Moura, dar a conhecer um pouco desta cultura local, desde a gastronomia dos restaurantes até à produção de vinho e azeite (é a cidade que detém a maior cooperativa de azeite em Portugal), é também um dos objetivos do grupo, como revela Carlos Matuto."A escolha de Moura foi também uma afirmação de confiança no interior e na zona raiana. O eixo Alqueva-Moura é um território com grande autenticidade, muita procura e ainda pouca capacidade instalada. O Amada Moura pretende atrair um viajante sensível à cultura local, ao azeite, ao vinho e ao património, trabalhando em proximidade com produtores e parceiros da região", afirma.Já entre os hóspedes que mais procuram uma estadia no hotel, de acordo com Matuto, estão aqueles viajantes que procuram "tranquilidade, autenticidade e conforto contemporâneo, mais do que a dimensão ou o aparato de um grande hotel". Entre as nacionalidades, além dos portugueses, destacam-se clientes de Espanha, França e Alemanha, "bem como uma presença crescente de hóspedes dos Estados Unidos e do Brasil"..Com uma proposta que alia a preservação da tradição alentejana a uma forma de turismo cada vez mais valorizada no mercado - aquela que quer menos ostentação e mais calma, mas sem perder o luxo -, o Amada Moura é a primeira unidade da marca Amada. De acordo com o grupo, o propósito passa por conceber "espaços pequenos, enraizados no contexto local e garantindo sempre um ambiente intimista e um serviço muito personalizado".Matuto afirma que, a médio prazo, estão previstos desenvolvimentos de novas unidades noutros pontos da região, seja em localidades mais visitadas, seja em outras mais próximas da Barragem de Alqueva. Mesmo sem projetos em obra que já possam ser anunciados, a proposta é que o público, em breve, possa encontrar pelo Alentejo outras casas que tragam a calmaria e conforto da Amada Moura, sempre com a mesma base: "Um diálogo entre património, cultura e conforto de alto padrão".O Amada Moura fica na Rua 5 de Outubro 36, 7860-013, em Moura, Beja. Mais informações podem ser encontradas no site oficial do alojamento.O repórter hospedou-se a convite do Amada Moura..Onde o Algarve desacelera: Conversas de Alpendre e o luxo em modo 'low profile'.30 anos de Cafeína: um clássico que será sempre um clássico