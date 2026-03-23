Alijó inaugura passadiços que levam à descoberta do vale do Tua

Os passadiços São Mamede de Ribatua, cuja inauguração está marcada para domingo, 29 de março, reforçam a aposta do município de Alijó no turismo de natureza e levam os visitantes por uma área que era praticamente inacessível até à albufeira do rio Tua.O presidente da Câmara de Alijó, José Paredes, disse esta segunda-feira, 23, à agência Lusa que o turismo de natureza assume cada vez maior relevância neste município do distrito de Vila Real.“Eu diria mesmo que, no próximo domingo, com a abertura ao público deste magnífico equipamento, Alijó consolida o caminho que vem sendo construído nos últimos anos (…) abrindo um novo ciclo de afirmação turística, não só para a freguesia de São Mamede de Ribatua, mas para todo o território, com aquilo que os visitantes mais procuram e que é a autenticidade”, afirmou.Além dos troços em plataforma elevada, o novo percurso inclui segmentos em caminho pedonal de terra batida, totalizando cerca de 3,5 quilómetros, entre a ribeira de São Mamede, junto à ponte romana e o rio Tua.Os passadiços percorrem a ribeira desta localidade, localizada na margem direita do rio Tua, e descem até à albufeira da barragem, seguindo por um percurso de laranjais e que era, segundo o autarca, “praticamente inacessível, dada a sua orografia”.O novo trilho está incluído na rede municipal de percursos pedestres de Alijó, que integra 20 trilhos homologados que se estendem pelas 14 freguesias, ao longo de mais de 200 quilómetros de caminhos sinalizados.Está ainda integrada no projeto de requalificação ambiental e paisagística da ribeira de São Mamede de Ribatua, que prevê um investimento global de dois milhões de euros.José Paredes disse que a ribeira atravessa a aldeia de São Mamede e está a "carecer de ser requalificada".Para além da requalificação das margens e leito, vão ainda ser construídas três pequenas represas no troço mais plano da ribeira, para criar um espelho de água, e será criada uma marginal nova em frente ao jardim das laranjeiras. Proceder-se-á ainda à limpeza deste recurso de água.Segundo José Paredes, trata-se de um investimento que será concretizado com receitas próprias do município.A caminhada inaugural do Tua Festival de Percursos Pedestres, em Alijó, será um percurso circular de oito quilómetros, que inclui os novos passadiços.Este festival é uma iniciativa do Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT), que conta com a colaboração dos municípios por ele abrangidos: Alijó, Murça, Carrazeda de Ansiães, Mirandela e Vila Flor.As caminhadas acontecem em cinco fins de semana diferentes nos cinco concelhos do vale do Tua e são organizadas pela empresa de turismo de natureza Portugal NTN.José Paredes disse que o festival tem “vindo a consolidar-se e a crescer de ano para ano” e realçou que as cerca de 300 inscrições abertas para a caminhada inicial esgotaram em dois dias.O diretor do PNRVT, António Luís Marques, disse, aquando da apresentação da edição 2026, em janeiro, que “este é o maior festival de percursos pedestres de Portugal”.A iniciativa tem como objetivo valorizar e promover o território, dando visibilidade à natureza, paisagem, património, cultura, gastronomia, tradições e identidade local.Este ano, o Tua Festival de Percursos Pedestres cria um programa dedicado aos mais pequenos para permitir que os pais façam as caminhadas tranquilamente.O PNRVT vai também desafiar os participantes a produzir vídeos que traduzam a sua experiência neste festival, com prémios para os mais votados.Com um formato de dois dias, pretende-se incentivar a permanência dos visitantes no território, contribuir para a dinamização dos setores do alojamento e da restauração e o calendário foi pensado para combater a sazonalidade turística, numa época tradicionalmente considerada baixa.