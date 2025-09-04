Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Turista francesa mostra imagens de passageiros a entrar no elevador antes do acidente

Aurelice Delhaye diz que sente que teve sorte pois, após ter feito o vídeo, ficou a observar e iria apanhar o elétrico seguinte.

Aurelice Delhaye filmou pessoas a entrar no elevador da Glória, antes do trágico acidente de quarta-feira, 3 de setembro. Esta quinta-feira, esta turista francesa mostra ao DN as imagens que registou e conta que não conseguiu dormir.

“Sinto-me triste, eu não dormi esta noite, é terrível”, diz, admitindo que sente que teve sorte, uma vez que ficou a observar e iria apanhar o elevador seguinte.

O vídeo de Aurelice acabou por ser o último registo com vida do guarda-freio André Marques, a primeira vítima mortal identificada pelas autoridades.

