Turista francesa mostra imagens de passageiros a entrar no elevador antes do acidente

Aurelice Delhaye filmou pessoas a entrar no elevador da Glória, antes do trágico acidente de quarta-feira, 3 de setembro. Esta quinta-feira, esta turista francesa mostra ao DN as imagens que registou e conta que não conseguiu dormir.“Sinto-me triste, eu não dormi esta noite, é terrível”, diz, admitindo que sente que teve sorte, uma vez que ficou a observar e iria apanhar o elevador seguinte.O vídeo de Aurelice acabou por ser o último registo com vida do guarda-freio André Marques, a primeira vítima mortal identificada pelas autoridades..A última imagem com vida do guarda-freio André Marques no elevador da Glória, antes do acidente.Morador do Bairro Alto conta como foram os primeiros minutos após a tragédia