Se for eleito chefe de Estado, o antigo líder liberal promete não ser um Presidente de “contrapoder”. Na primeira entrevista do DN a candidatos presidenciais, João Cotrim de Figueiredo assume ainda que a União Europeia (UE) precisa de reformas e que promulgaria a lei laboral, se lhe chegasse às mãos..João Cotrim de Figueiredo: “Europa precisa de reformas urgentes. Fariam voltar a dar gás ao projeto”.“Estamos a 5mil km da batalha, mas não estamos fora da guerra na Ucrânia”.João Cotrim de Figueiredo: "Se fosse Presidente, faria ver à PGR que é essencial ser mais transparente. Não pode haver suspeições"