Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Vídeos

“Estamos a 5mil km da batalha, mas não estamos fora da guerra na Ucrânia”

Entrevista a João Cotrim de Figueiredo, candidato presidencial.

Se for eleito chefe de Estado, o antigo líder liberal promete não ser um Presidente de “contrapoder”. Na primeira entrevista do DN a candidatos presidenciais, João Cotrim de Figueiredo assume ainda que a União Europeia (UE) precisa de reformas e que promulgaria a lei laboral, se lhe chegasse às mãos.

João Cotrim de Figueiredo, candidato presidencial
João Cotrim de Figueiredo: "Se fosse Presidente, faria ver à PGR que é essencial ser mais transparente. Não pode haver suspeições"
João Cotrim de Figueiredo, candidato presidencial
João Cotrim de Figueiredo: “Europa precisa de reformas urgentes. Fariam voltar a dar gás ao projeto”
Entrevista
Vídeos
João Cotrim de Figueiredo
Presidenciais 2026
Diário de Notícias
www.dn.pt