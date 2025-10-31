Halloween com abóboras terroríficas e desperdício zero? Estas crianças mostram que é possível

Com lã, tintas, tecidos, aranhas e autocolantes é possível transformar singelas abóboras butternut em verdadeiras ‘assombrações’ de Halloween.Numa atividade que envolve arte, fomento a uma alimentação saudável e combate ao desperdício alimentar, produtores que formam a associação Love Butternut distribuíram mais de cinco mil abóboras para escolas de Lisboa e região, para que as crianças pudessem decorá-las e participar no concurso que assinala este Dia das Bruxas.Neste episódio, O DN Sai à Rua para conversar com os alunos do Jardim Escola João de Deus - Estrela sobre a importância de não estragar alimentos, mas também com dicas para quem lá em casa ainda quiser decorar a sua abóbora de forma terrorífica neste Halloween!.'O DN Sai à Rua' é uma série do Diário de Notícias, em parceria com o Canal O Cubo, que traz os temas que marcam a atualidade em Portugal em reportagens de proximidade, mostrando que o DN está onde estão as boas histórias: nas ruas, ao lado das pessoas que constroem, todos os dias, o nosso país..Pode o Transpraia voltar aos trilhos? Conheça o projeto que quer reativar o comboio da Caparica.Diário de Notícias ‘sai à rua’: jornal lança rubrica em vídeo com foco na atualidade mais próxima das pessoas