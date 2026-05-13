Fátima. O regresso a casa, de "espírito leve" e "coração cheio"

Os lenços brancos tão simbólicos de 13 de maio foram abanados com fé e emoção por milhares de peregrinos e devotos no Santuário de Fátima. Gente que não mediu esforços para aqui estar, como as angolanas Susana Bernardo e Elsa Marinho, que vieram de propósito para acompanhar as cerimónias. “Foi uma maravilha, agradecemos a mamã, Fátima, por essa grande graça que aconteceu nestas 24 horas”, confessa Susana.Enquanto as duas cantam e dançam na despedida de amigos que encontraram no recinto, outros fiéis celebram mais uma missão cumprida. É o caso dos amigos Diogo Figueiredo e Nuno Almeida, decorador e músico que emprestaram os seus talentos a este Santuário. O Diogo com os arranjos de flores e aparatos e o Nuno com a composição do hino de entrada da cerimónia. “É sempre um contributo mágico, fazemos as coisas não só por nós, mas por todos os peregrinos, para que eles se sintam representados”, afirma Diogo. “É muito especial ouvir uma assembleia tão numerosa e tão diversificada a cantar algo que criámos”, confessa o Nuno.Números do Santuário de Fátima confirmam 180 mil pessoas nas cerimónias deste dia 13, que foram convidadas pelo Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, a seguir propagando a palavra da fé. “Fátima não é um ponto de chegada. Fátima é um ponto de envio”, afirmou o religioso durante a homilia.Se os abraços no dia 12, antes da procissão das velas, eram com lágrimas de emoção pelo fim da peregrinação, as despedidas no dia 13 são regadas a sorrisos e boa disposição. "Ainda vamos almoçar um franguinho bom que a gente trouxe de casa. Vamos mais leves de espírito, com o estômago cheio", contam as amigas de Moreira de Cónegos, em Guimarães. "Mas também de coração cheio", completam.Para 2027, que vai marcar os 110 anos das aparições, vai haver, sem dúvidas, mais lágrimas, abraços, sorrisos, cadeiras e banquinhos prontos a aguentar esta maratona. "É uma coisa sem explicação", confessa Augusto Sousa, de Matosinhos, a carregar o seu banquinho. "Tenham um bom regresso até a casa e desejo paz ao mundo. Que estamos a precisar, de saúde e paz"..Fátima: A chegada dos 'filhos' aos braços da 'mãe'. Emoção de peregrinos toma conta do Santuário .Fátima. Mais peregrinos em 2026, mesmo após estragos causados pela tempestade Kristin