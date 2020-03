Lavar as mãos ou usar gel desinfetante? O que é mais eficaz?

O novo coronavírus Sars-cov-2 progrediu rapidamente através do mundo e está agora a infetar as populações de mais de 110 países, com a Itália, no coração da Europa, a liderar o número de novos doentes diários - só nesta terça-feira foram identificados mais 977 casos, elevando ali para mais de 10 mil as infeções - 631 doentes morreram, e 877 estão estado crítico.

Para travar a epidemia, o governo italiano pôs todo o país de quarentena pelo menos até 3 de abril. O combate cerrado à progressão da doença prossegue, no entanto, a um nível mais básico: ao nível das mãos. Uma das recomendações mais importantes para os cidadãos - e mais repetidas - por parte das autoridades de saúde e da própria Organização Mundial da Saúde (OMS) é a da lavagem frequente das mãos.

Além dos comportamento preventivos, como tossir e espirrar para a face interna do cotovelo e manter o distanciamento de pelo menos dois metros de pessoas visivelmente doentes, a lavagem frequente das mãos (ou a sua desinfeção, se não puder ser de outra maneira) é uma das regras de ouro para se conseguir interromper as cadeias de contágio do Covid-19.

E o que se deve usar? O que é mais eficaz? Simples sabão? Ou gel desinfetante?

Depende. Uma coisa como outra depende da forma como se faz. Segundo as regras divulgadas pela Direção Geral de Saúde, lavar as mãos com água e sabão é suficiente. Mas tem de ser feito durante mais de 20 segundos (ou cantando os Parabéns a Você, duas vezes, ou, numa versão mais pop, o Karma Cameleon) - e seguindo todas as regras amplamente divulgadas, esfregando toda a superfície da mão.

"Lavar as mãos é mesmo lavar as mãos", explicava Graça Freitas na entrevista ao DN e TSF. "Toda a superfície, dos dedos e do punho, não é passar as mãos debaixo de água uns segundos, tem de se esfregar. Há uma técnica própria". Há muitos desenhos sobre isso que podem servir de guia.

E pode-se usar gel desinfetante?

Quando não se tem maneira de lavar as mãos, podem-se usar os géis desinfetantes -mas apenas os que têm álcool a mais de 60%. Também a sua eficácia depende da utilização, ou seja, devem ser efregados na mão como se estivesse a lavá-la, percorrendo todos os locais indicados nas imagens.

As indicaçõe da DGS e da entidade congénere americana CDC, deve-se ao facto de apenas o álcool a 60% matar todos os coronavirus que atualmente se conhecem. Aliás, as indicações da OMS são de que o del desinfetante dever ser produzido com álcool etílico a 96 graus. Sendo assim, também de nada vale usar álcool de consumo normal, como, por exemplo, vodka.

Mas o que faz o sabão ao vírus?

A explicação da eficiência do sabão normal acaba por ser simples. Quando são excretados pelos doentes, os coronavírus vêm envolvidos numa fina película protetora, que o vírus "roubou" ao tecido da célula infetada para se poder proteger - isso permite-lhe manter-se vivo por várias horas. Ora o sabão - e o desinfetante também - tem o poder de romper esta película protetora. E, sem ela, o vírus morre.

O mesmo é válido para desinfeção de superfícies contaminadas pelo coronavírus. Neste momento tudo indica que o maior contágio desta nova pneumonia viral se faz por contacto com superfícies contaminadas e daí, também, as imagens que nos chegam dos países mais afetados, onde se veem brigadas de desinfeção a pulverizar os espaços públicos.