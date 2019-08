"É um sentido muito positivo da nossa ambição de aumentar a base social do ensino superior e chegar a 2030 com seis em cada dez jovens de 20 anos a estudar no ensino superior, mas não nos devemos contentar", disse o ministro da tutela, Manuel Heitor, em entrevista ao DN, no dia em que é conhecido o número de candidaturas à primeira fase de acesso ao ensino superior, que terminaram nesta terça-feira. No total, candidataram-se 51 291 estudantes, mais de 1600 a mais do que no ano anterior, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

Os números voltam a atingir a fasquia dos 50 mil depois da quebra de cerca de três mil candidatos de 2017 para 2018, que colocou o número final em 49 625 candidaturas. Em 2017, chegou mesmo às 52 580 candidaturas na primeira fase, aproximando-se da situação registada nos anos de 2008 a 2010. O ministro do Ensino Superior explica que a variação dos números "deve-se muito ao tipo de candidatos que terminam o 12.º ano". Além dos fatores demográficos, "a quantidade de alunos que concluem o ensino secundário tem um impacto significativo" nas candidaturas, frisa. Neste momento, cerca de 46% dos alunos seguem para superior, um dado acima da média europeia.