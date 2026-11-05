Évora. Quatro bombeiros feridos, um com gravidade, no despiste de um veículo de combate a incêndios

Quatro bombeiros ficaram feridos, um com gravidade, num despiste de um veículo de combate a incêndios, que ocorreu esta quinta-feira, 5 de novembro, na Estrada Nacional 18 (EN18), perto de Évora, revelou a Proteção Civil. O despiste levou ao corte de trânsito, mas entretanto a circulação foi retomada.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central explicou que a circulação rodoviária, que se encontrava cortada, foi restabelecida às 13h47, num dos sentidos da faixa de rodagem.

No local ainda decorrem trabalhos para remoção do veículo de combate a incêndios acidentado, pertencente à corporação dos Bombeiros Voluntários de Arraiolos, no distrito de Évora, acrescentou a fonte.

O despiste, para o qual foi dado o alerta às 11h49, verificou-se na rotunda da EN18 à saída de Évora para Beja e Viana do Alentejo, e provocou ferimentos em quatro bombeiros que seguiam na viatura, num deles considerados graves.

O ferido grave e os três feridos ligeiros, todos homens, têm entre os 30 e os 50 anos, e foram transportados para o Hospital do Espírito Santo (HESE), em Évora.

Os bombeiros de Arraiolos, de acordo com o comando sub-regional, dirigiam-se para um incêndio, na zona de Évora, que afinal se revelou falso alarme.

As operações de socorro mobilizaram bombeiros de Évora, Arraiolos e Viana do Alentejo, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com um total de 34 operacionais, apoiados por 15 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).