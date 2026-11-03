Dois bombeiros feridos no incêndio de Fornos de Algodres, que tem uma frente ativa

O incêndio que deflagrou em Fornos de Algodres era combatido esta terça-feira (3 de novembro) à noite por quase 500 operacionais e mantinha uma frente ativa, adiantou fonte da Proteção Civil, acrescentando que dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros por inalação de fumos.

O comandante João Rodrigues, do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, referiu que dois bombeiros sofreram ferimentos esta terça-feira à noite, por inalação de fumos, e foram transportados para uma unidade hospitalar por precaução.

Num balanço à agência Lusa pelas 22:15, João Rodrigues explicou que o fogo que deflagrou na segunda-feira em Fornos de Algodres, distrito da Guarda, e alastrou para os concelhos de Aguiar da Beira (Guarda) e Penalva do Castelo (Viseu), mantinha uma frente ativa.

A frente ativa lavrava junto à povoação de Antas numa zona pedregosa, com declive acentuado, o que dificulta os trabalhos de supressão devido às más acessibilidades, detalhou a mesma fonte.

"A dinâmica é diferente agora, até à tarde [o fogo] esteva a ser conduzido pela ação do vento e agora [com a diminuição] está a dar-nos alguma oportunidade de supressão, isso irá decorrer durante a noite", destacou o comandante do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela.

João Rodrigues realçou que, devido ao comportamento do vento, o fogo teve uma extensão grande, acima de 10 quilómetros.

O incêndio iniciou-se pelas 22:50 de segunda-feira na localidade de Maceira, no concelho de Fornos de Algodres, alastrou, algumas horas depois, ao concelho de Aguiar da Beira, também no distrito da Guarda, onde arde igualmente em mato e pinhal, e, ao início da manhã, entrou concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 22:30 o incêndio era combatido por 476 operacionais apoiados por 134 veículos.