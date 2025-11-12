Vento arranca telhado da estação de Santa Apolónia. Há danos em vários carros

O vento forte que se faz sentir em Lisboa, arrancou cerca das 11h00 desta quarta-feira, 12 de novembro, uma parte considerável do telhado do edifício da estação de Santa Apolónia. As chapas metálicas atingiram várias viaturas, mas não se registaram feridos, segundo disse à Lusa a Infraestruturas de Portugal (IP). “Parte do telhado, que faz parte da estação, mas fica junto àquilo que chamamos de linha 13, soltou-se e caiu sobre viaturas estacionadas na Rua da Bica do Sapato/Calçada de Santa Apolónia”, precisou fonte da IP.A circulação de comboios não foi afetada.Desconhece-se para já o n´mero de viaturas afetadas.O telhado em causa cobre um estacionamento da Infraestruturas de Portugal, que não está aberto ao público, segundo o Expresso.Segundo fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa disse à Lusa, a rua está interditada ao trânsito e no local encontram-se oito operacionais, apoiados por duas viaturas.. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), colocou oito distritos de Portugal continental sob aviso laranja, e os restantes a amarelo, esta quarta-feira, dada a previsão de chuvas intensas, ventos fortes e agitação marítima. Entre os distritos de maior "risco", ou seja, com aviso laranja, estão Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, prolongando-se a situação até ao dia 13.Os restantes distritos estão sob aviso amarelo, uma situação semelhante para o arquipélago da Madeira e para o grupo Ocidental do arquipélago dos Açores. Precipitação, por vezes forte e persistente, rajadas de vento de 75 km/h até 90 Km/h e agitação marítima com ondas bastante elevadas, são as previsões do IPMA para os próximos dias, que em algumas zonas do país podem ir até 14 de novembro, sexta-feira..Depressão Claudia. Chuva intensa e vento colocam oito distritos sob aviso laranja