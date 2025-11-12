Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Vento arranca telhado da estação de Santa Apolónia. Há danos em vários carros
Vento arranca telhado da estação de Santa Apolónia. Há danos em vários carros

Não se registaram feridos.
Sofia Fonseca
O vento forte que se faz sentir em Lisboa, arrancou cerca das 11h00 desta quarta-feira, 12 de novembro, uma parte considerável do telhado do edifício da estação de Santa Apolónia.

As chapas metálicas atingiram várias viaturas, mas não se registaram feridos, segundo disse à Lusa a Infraestruturas de Portugal (IP). “Parte do telhado, que faz parte da estação, mas fica junto àquilo que chamamos de linha 13, soltou-se e caiu sobre viaturas estacionadas na Rua da Bica do Sapato/Calçada de Santa Apolónia”, precisou fonte da IP.

A circulação de comboios não foi afetada.

Desconhece-se para já o n´mero de viaturas afetadas.

O telhado em causa cobre um estacionamento da Infraestruturas de Portugal, que não está aberto ao público, segundo o Expresso.

Segundo fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa disse à Lusa, a rua está interditada ao trânsito e no local encontram-se oito operacionais, apoiados por duas viaturas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), colocou oito distritos de Portugal continental sob aviso laranja, e os restantes a amarelo, esta quarta-feira, dada a previsão de chuvas intensas, ventos fortes e agitação marítima.  

Entre os distritos de maior "risco", ou seja, com aviso laranja, estão Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, prolongando-se a situação até ao dia 13.

Os restantes distritos estão sob aviso amarelo, uma situação semelhante para o arquipélago da Madeira e para o grupo Ocidental do arquipélago dos Açores.   

Precipitação, por vezes forte e persistente, rajadas de vento de 75 km/h até 90 Km/h e agitação marítima com ondas bastante elevadas, são as previsões do IPMA para os próximos dias, que em algumas zonas do país podem ir até 14 de novembro, sexta-feira.

