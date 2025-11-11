Depressão Claudia. Chuva intensa e vento colocam oito distritos sob aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), colocou oito distritos de Portugal continental sob aviso laranja, e os restantes a amarelo, para quarta-feira, dada a previsão de chuvas intensas, ventos fortes e agitação marítima provocados pela passagem por território nacional da depressão Claudia. Entre os distritos de maior "risco", ou seja, com aviso laranja, estão Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, com esse alerta ativado a partir das 21 horas desta quarta-feira, 12 de novembro, prolongando-se a situação até às 09 horas de dia 13, quinta-feira.Os restantes distritos estão sob aviso amarelo, uma situação semelhante para o arquipélago da Madeira e para o grupo Ocidental do arquipélago dos Açores. .Depressão Claudia vai trazer vento, chuva e agitação marítima até ao fim de semana.Os avisos do IPMA, vermelho, laranja e amarelo, são emitidos quando existe uma situação meteorológica de risco, que pode ser elevado, moderado ou reduzido.Precipitação, por vezes forte e persistente, rajadas de vento de 75 km/h até 90 Km/h e agitação marítima com ondas bastante elevadas, são as previsões do IPMA para os próximos dias, que em algumas zonas do país podem ir até 14 de novembro, sexta-feira.Já esta terça-feira, a Proteção Civil pediu à população que adote medidas preventivas, face às previsões de chuva, vento e agitação marítima para os próximos dias.Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) advertiu que podem ocorrer inundações em zonas urbanas, cheias potenciadas pelo aumento do caudal dos cursos de água e deslizamentos de terras. Alertou também os condutores para o piso escorregadio devido à possível formação de lençóis de água e para a ocorrência de acidentes na orla costeira..Proteção Civil alerta para agravamento do estado do tempo