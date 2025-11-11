Proteção Civil alerta para agravamento do estado do tempo

A Proteção Civil pediu esta terça-feira, 11 de novembro, à população que adote medidas preventivas, face às previsões de chuva, vento e agitação marítima para os próximos dias devido à passagem da depressão Cláudia.Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) advertiu que podem ocorrer inundações em zonas urbanas, cheias potenciadas pelo aumento do caudal dos cursos de água e deslizamentos de terras. Alertou também os condutores para o piso escorregadio devido à possível formação de lençóis de água e para a ocorrência de acidentes na orla costeira.Face a estas possibilidades, a Proteção Civil apela à adoção de comportamentos preventivos, nomeadamente através da desobstrução dos sistemas de escoamento de águas, fixação de estruturas como andaimes ou placards e cuidado na circulação em zonas arborizadas ou hunto da orla costeira. Pede ainda que não se pratiquem atividades relacionadas com o mar, como pesca ou desportos náuticos e que se adote uma condução defensiva.Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão sob avisos meteorológicos até ao fim do dia de quinta-feira, prevendo-se chuva forte, acompanhada de trovoada em todo o território, vento com rajadas até 90 quilómetros por hora, que nas terras altas podem chegar aos 110 quilómetros. Agitação marítima, com ondas de quatro a quatro metros e meio estão também entre as previsões do IPMA.Os distritos de Viana do Castelo e Bragaestão desde as 15:00 e até às 21:00 de sob aviso amarelo por causa da chuva e depois entre as 06:00 de quarta-feira e as 00:00 de sexta-feira, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O aviso amarelo vai estende-se aos restantes distritos, também devido à chuva, entre as 06:00 de quarta-feira e as 00:00 de sexta-feira.O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para os distritos do Porto, Guarda, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga na quinta-feira devido à previsão de vento forte com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/h), em especial no litoral, sendo de 90 km/h nas serras.A agitação marítima tem já a amarelo toda a costa continental e até às 15:00 de quarta-feira face à forte ondulação, prevendo-se ondas com 4 a 4,5 metros.Faro, Setúbal, Lisboa e Beja voltam a estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima entre as 03:00 de quinta-feira e as 00:00 de sexta-feira.A depressão Claudia afeta também a Madeira.A costa sul e as terras montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso laranja por causa da chuva por vezes forte, persistente e com possibilidade de trovoadas entre as 03:00 e as 09:00 de quarta-feira, passando depois a amarelo até quinta-feira.A costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo já estão a partir das 18:00 de hoje e até quinta-feira a amarelo por causa da chuva forte.O arquipélago da Madeira vai estar também sob aviso amarelo devido ao vento forte com rajadas até 75 km/h, podendo atingir os 95 km/h nas regiões montanhosas entre quarta e sexta-feira.O IPMA emitiu também aviso amarelo para a costa norte, Porto Santo e costa sul da Madeira por causa da agitação marítima na quinta e sexta-feira..Depressão Claudia vai trazer vento, chuva e agitação marítima até ao fim de semana