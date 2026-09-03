Universidade de Coimbra usa Inteligência Artificial para pôr travão à doença de Alzheimer

A abordagem inovadora valeu à equipa o Innovation Award Bluepharma & Universidade de Coimbra 2025, distinção que garante algum suporte financeiro e consultoria translacional para fazer a ponte entre as descobertas de bancada e o desenvolvimento pré-clínico. Os 20 mil euros do prémio são uma gota de água no oceano dos custos da investigação biomédica, mas no dia a dia do laboratório têm destino traçado para acelerar os ensaios imediatos. “Queremos aplicar este valor na continuidade da exploração do mecanismo: ver como é que estas duas proteínas funcionam em conjunto, entender a sua estrutura e validar funcionalmente em modelos in vitro, utilizando também neurónios humanos, para testar de que modo este complexo regula a entrada da Tau”, detalha o cientista.

A par da verba direta, o cientista valoriza a mentoria industrial: "Poder colaborar com uma farmacêutica com todo o seu know-how para criar a transição entre a investigação fundamental e a aplicada é fundamental para nos ajudar a percorrer este caminho até à futura aprovação e aos ensaios clínicos."

O alcance da investigação estende-se a um grupo alargado de patologias. Embora o foco mediático recaia sobre o Alzheimer, os cientistas usam como modelo a doença de anti-IgLON5, uma tauopatia rara, descrita em 2014, que alia autoimunidade a neurodegeneração. “Achamos que este mecanismo biológico é comum a todas as tauopatias. O que validarmos neste modelo será válido para as outras, porque a proteína patogénica e a forma como se propaga são semelhantes”, diz Nuno Apóstolo, notando que, embora o diagnóstico definitivo da acumulação de Tau continue a ser frequentemente post-mortem, tecnologias imagiológicas como o PET scan já permitem rastrear a presença da proteína em doentes vivos e antecipar a triagem.

"Número de combinações maior do que as estrelas no universo"

Para desenhar o fármaco à medida desta “fechadura”, a biologia juntou-se à Inteligência Artificial através da spin-off da Universidade de Coimbra PURR.AI, cofundada pela investigadora Irina Moreira. O recurso a algoritmos resolve um problema de escala astronómica. “Estar à procura de um composto entre, pelo menos, 1020 possibilidades para atuar sobre cerca de 20 mil alvos biológicos significa que o número de combinações é maior do que as estrelas no universo. Por tentativa e erro laboratorial, é impossível fazê-lo em tempo útil”, explica a bióloga computacional. Estima-se que a triagem digital reduza os prazos de desenvolvimento inicial “de cerca de dez anos para apenas dois”.

Mais do que velocidade, a plataforma algorítmica foca-se no calcanhar de Aquiles da farmacologia neurológica. “Cerca de 98% dos medicamentos testados para o cérebro falham porque não passam a barreira hematoencefálica. Nós olhamos para isso a priori: antes de aferir a eficácia, verificamos no computador se a molécula é tóxica e se tem capacidade real para atravessar essa barreira e alcançar os alvos”, sintetiza a cientista.