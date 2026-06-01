Pedro Nascimento Rodrigues no seu gabinete, na Faculdade de Medicina de Lisboa.
Pedro Nascimento Rodrigues no seu gabinete, na Faculdade de Medicina de Lisboa. FOTO: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Investigador do Sta. Maria recebe Bolsa CUF D. Manuel de Mello de 150 mil euros

Maior distinção científica nacional para jovens doutorados assinala 18 anos a financiar a complexa logística da investigação em Portugal e a aproximar a ciência da prática clínica.
Adelaide Cabral
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Investigação clínica
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